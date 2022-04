Danskernes sommerhuse får flere skader

Under coronapandemien har flere danskere brugt mere tid i sommerhuse herhjemme.

Den tendens kan nu spores på skadesstatistikkerne, viser den seneste opgørelse fra forsikringsselskabet Gjensidige Forsikring.

Som noget godt har de ekstra timer i sommerhusene reduceret antallet af anmeldelser på tyveri og indbrud.

Mindre godt er, at der er blevet anmeldt en hel del flere skader end normalt.

Sammenlignet med tre år siden - før coronapandemien - så har forsikringsselskabet modtaget 55 procent flere anmeldelser over skader på glas og vinduer, 40 procent flere i skader fra dyr og insekter samt 35 procent flere rørskader.

Ifølge Henrik Sagild, direktør for Skade i Gjensidige, hænger de stigninger formentlig sammen med, at mange danskere bruger mere tid i sommerhuset.

- I takt med, at danskerne under coronanedlukningerne er begyndt at bruge deres sommerhuse mere og mere, har vi set en stigning i en type skader, der er udtryk for netop den øgede aktivitet og slitage, siger han i en pressemeddelelse.

- Og det stiller nye krav til sommerhusejerne, da mange sommerhuse får skader blandt andet på grund af gamle rør og installationer, der har brug for bedre vedligeholdelse eller total udskiftning.

Dyre skader

En af udfordringerne ved, at danskerne tilbringer mere tid i sommerhuset, er, at den tid ikke nødvendigvis er så sæsonbetonet. Flere bruger sommerhuset mere året rundt, og det er mange fritidshuse ikke bygget til.

Det er blandt andet derfor, at flere får skader på ting som rør og kloak.

Sammen med skader forårsaget af insekter og dyr er det nogle af de dyreste skadesposter. Derfor opfordrer Henrik Sagild til, at de danske sommerhusejere får undersøgt, hvilken tilstand deres sommerhus er i.

- For mange vil det være en rigtig god idé at få eksempelvis en byggesagkyndig til at lave en gennemgang af sommerhuset, hvor alle boligens dele og installationer bliver tjekket i dybden, siger han.

- Det kan give et overblik over, hvilken tilstand sommerhuset har, så man ved, hvor der skal sættes ind for at undgå skader. Det vil også gøre det muligt at energioptimere og lave forbedringer, der kan gøre sommerhuset mere klimavenligt.

Færre indbrud

Siden 2019 har Gjensidige oplevet et fald på 30 procent i antallet af anmeldte indbrud og tyverier i sommerhuse.

Igen skyldes det formentlig, at flere bruger tid i sommerhuset, sådan at færre indbrudstyve har mod på at kigge forbi.

Selv om udviklingen er positiv, så minder Henrik Sagild alligevel om at passe godt på værdigenstande i sommerhuset.

- Det er stadig vigtigt, at man sørger for at fjerne dyre ejendele, låse grillen og cyklerne fast, lukke og låse alle døre og vinduer, når man forlader sommerhuset, siger han.

- Det er desværre nogle af de ting, vi stadig ser, at mange glemmer eller undlader at gøre, og det fører stadig til irriterende tyverier og indbrud.