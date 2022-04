Darwins forsvundne notesbøger er vendt tilbage på mystisk vis

To notesbøger, som er skrevet af evolutionsteoretikeren Charles Darwin, er på mystisk vis dukket op igen.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Sporløst forsvundet

De to notesbøger stammer oprindeligt fra Darwins rejse til Australien i 1837. Det var i dem, han nedfældede de første skriblerier om evolutionsteorien, og derfor menes bøgerne i dag at være mange millioner britiske pund værd.

De historiske og uerstattelige notesbøger blev længe opbevaret på en sikret afdeling på Cambridge University i England. De forsvandt dog i forbindelse med en fotografering i november år 2000 på uforklarlig vis.

I 2020 kom det frem, at Cambridge-universitet mente, at bøgerne var blevet stjålet. I to årtier havde de ansatte på biblioteket gennemsøgt samtlige arkiver, hvorefter de måtte sande, at Darwins notesbøger var sporløst forsvundet.

Vendte retur med påskehilsen

Nu er bøgerne på mystisk vis vendt retur til Cambridge University efter 22 år.

De blev efterladt af en anonym person på universitetets bibliotek i en pink gavepose, der indeholdte den originale, blå æske, som notesbøgerne oprindeligt blev opbevaret i.

Dertil var der en brun konvolut, hvorpå der stod:

- Bibliotekar, glædelig påske. X.

I god behold

Bøgerne var viklet ind i husholdningsfilm og har ingen skade taget i de 22 år, de har været væk.

Det tog fem dage, før politiet gav tilladelse til, at bøgerne kunne blive viklet ud af indpakningen.

Sidenhen er det blevet bekræftet, at der er tale om den sande vare: Det ér Darwins forsvundne bøger.

Det er fortsat en gåde, hvem der tog bøgerne i sin tid, og hvem der har returneret dem. Også om der er tale om samme person.

Det er muligt, at bibliotekets sikkerhedskameraer kan bidrage til nogle brugbare ledetråde, hvilket politiet nu er i færd med at undersøge.