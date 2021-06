De fører vaccineracet: Nu udskyder Israel sin genåbning for turister

Hvis du har planer om at tage til Israel i sommerferien, så er her skidt nyt.

Israel har nemlig droppet planen om at genåbne grænserne for solorejsende 1. juli. Turister, der rejser alene, må i stedet vente til 1. august. Det skriver Telegraph.

Årsagen er et mindre udbrud af den frygtede Delta-variant.

På hjemmesiden Worldometer kan man se, at de israelske smittetal er stigende, men dog stadig meget lave, og talknuserne fra Our World in Data rangerer Israel som det land i verden, der er længst fremme med at færdigvaccinere sin befolkning.

Alligevel tør landets nyudnævnte premierminister Naftali Bennett altså ikke at lade udenlandske solorejsende krydse grænserne.

- Vi har besluttet at behandle dette som et nyt udbrud, siger han i en presseudtalelse.

- Vi vil standse udbruddet med det samme, tage en spand vand og slukke flammerne, mens de stadig er små.

Skruer ned for frihed

Oven i dette vil den øgede frihed, som befolkningen de seneste måneder har nydt godt af, blive tilbagerullet.

Således vil der både blive strammet på karantænekravene og skruet op for testkapaciteten, ligesom forældre kan se frem til en bøde på 10.000 kroner, hvis deres børn ikke makker ret og går i selvisolation, når de bliver bedt om det.

Også mundbind, som ellers blev lagt på hylden for blot en dag siden, er genindført i lufthavne, ved grænseovergange og på hospitaler.