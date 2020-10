De jodlede og sang fællessang, men der var en superspreder iblandt dem

Jodeli jodeli ho huuuuu!

Der var lederhosen og tyrolerhat for alle pengene, da krydstogtskibet MS Swiss Crystal i midten af oktober sejlede langs tyske floder fra Passau til Frankfurt.

Temaet var folkemusik, og det betød, at den stod på underholdning fra et blæseorkester, mens der blev indtaget aftensmad og ansigtsmaskerne var pakket væk.

Men mens gæsterne muntrede sig med fællessang, alpehorn og bægerklang, var en superspreder løs, og derfor er 60 ud af 92 passagerer efterfølgende blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver Independent.

Startede stor smittekæde: Turister tog på ølbar trods positiv coronatest

Skulle aldrig have fundet sted

Passagerne ombord på krydstogtskibet, der er ejet af Scylla AG, var fortrinsvis schweizere.

Arrangørerne af det festlige cruise bliver mødt af hård kritik i schweiziske Blick, hvor virologen Andreas Cerny ikke er overrasket over, at en supersprederbegivenhed har fundet sted, hvor folk 'ikke bærer ansigtsmaske, mens de spiser og taler højt med blæsemusik og jodling i baggrunden'.

- Krydstogtrejsen skulle aldrig have fundet sted. Den blev planlagt i en periode, hvor smittetallene stadig var lave og blev ikke justeret til den nuværende situation med hastigt stigende smitte, siger han til Blick.

Bravo Tours efterlader kæmpe regning: Skal dække aflyste rejser for 100 millioner

Havde flere foranstaltninger

Arrangørerne fastholder, at alle foranstaltninger var på plads, og at MS Swiss Crystal sejlede fra kajen i Passau med afstandskrav og regler for at bære mundbind.

De indrømmer dog, at der var undtagelser, og at gæsterne ikke skulle have mundbind på, når de spiste eller opholdt sig i loungen.

Ifølge arrangørerne blev passagernes kropstemperatur hver dag målt for at tjekke for feber.

Hotel chikanerede skiturister: - Dumme danskere med små hjerner