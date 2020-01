De snorksov i Billund: Dansk kvinde smidt ud af Egypten

Nej, nej, nej.

I knap 40.000 fods højde begyndte sveden at piske ned ad ryggen på den 48-årige Hanne Nielsen fra Fredericia.

Hun var den 13. december sammen med sin veninde i gang med at udfylde visum-ansøgninger til feriemålet Egypten, da hun opdagede, at hun ved en fejl havde medbragt sin søn, Patricks, pas.

- Jeg tømte febrilsk min taske for at finde mit eget pas, men nej. Jeg panikkede, blev lidt dårlig, fik ondt i maven. Jeg havde virkelig kvajet mig, og jeg var selvfølgelig meget ulykkelig, fortæller hun.

Se også: 300 blev evakueret efter to mystiske dødsfald: Nu er dødsårsagen kommet frem

Feriedrøm forliste

Det spinkle håb om en dejlig solbeskinnet venindetur styrtede endegyldigt i grus i paskontrollen i lufthavnen nær feriebyen Hurghada, hvor vågne grænsebetjente resolut afviste hendes halvhjertede forsøg på at charmere sig gennem paskontrollen på sønnens pas.

- Jeg skulle hjem. Betjentene fortalte, at hvis ikke de kunne få mig på et fly til Danmark samme dag, skulle jeg overnatte i detentionen.

- Det var bestemt ikke nogen tryg tanke. Jeg ville hjem.

Det kom hun, og det gik hurtigt.

Hanne Nielsen tog hurtigt afsked med veninden, inden hun blev fotograferet som til et forbryderalbum og i stor hast af fire betjente deporteret op på et fly retur til Danmark.

Det var en lang tur hjem, men heldigvis nåede veninden kun at kede sig alene i to dage på en liggestol, inden Hanne havde købt en ny flybillet og stod i Hurghada med en solcreme - og eget pas.

- Men det bekymrer stadig, at de i Billund tilsyneladende ikke aner, hvem der rejser ind og ud af landet i disse terrortider, siger hun.

Politiinspektør: Vi lægger os fladt ned og beklager

- Det er sket det, som ikke må ske, så vi lægger os fladt ned og beklager. Allerede da kvinden kom retur fra Hurghada indskærpede vi over for medarbejderne, at det her var helt uacceptabelt. Det her håber vi bestemt ikke gentager sig, siger politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi.

Hanne Nielsen, som ikke ønsker at optræde med billede i denne artikel, fortæller, at hun er korthåret ligesom sin 20-årige søn Patrick Fisker Hansen, som ikke er faldet langt fra stammen.

Men det er ingen undskyldning for politiet, at mor og søn kan forveksles på udseendet, siger Michael Weiss

- Kontrollen af et rejsedokument skal ikke blot ske ved at se på et pasbillede. Eksempelvis skal navn og personnummer også tjekkes i ind- og udrejsekontrollen.

- Det er utroligt beklageligt over for borgeren, at vi ikke opdager, at hun rejser på det forkerte dokument og bliver returneret fra Egypten, siger politiinspektøren - som ærgrer sig.

- Alle kan sætte sig ind i, at man ved en fejl medbringer det forkerte pas. Det, der ærgrer mig, er, at problemet kunne have været løst i paskontrollen i Danmark. Der kunne være udstedt et midlertidigt pas, eller man havde kunnet skaffe passet.

Lufthavnschef: Sikkerheden i orden

René Høgh, direktør for ground handling i Billund Lufthavn, understreger, at der altid er passagerernes eget ansvar at medbringe egne pas.

- Vi skal så tjekke boardingkortet op mod pasoplysninger, og der får vi ikke hjulpet vores gæst med at opdage fejlen. Det er brandærgerligt, fordi hun kunne have undgået en meningsløs rejse til Hurghada, siger René Høgh.

- Vi har over for vores personale påtalt vigtigheden af at foretage en grundig dokumentkontrol, lover han.

- Det er vigtigt at understrege, at flysikkerheden ikke blev bragt i spil, for alle personer og alt bagage blev screenet i security, inden de fik adgang til flyet.

Se også: Laura risikerer dødsstraf i Egypten: Nu er der nyt i sagen