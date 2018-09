De største fly-myter: Så mange tror man kan blive suget ned i fly-toilettet

Hvis du nogensinde har undret dig over, om du kan blive suget ned i toilettet, når du tømmer blæren på flyveturen eller spekuleret på, hvor din afføring forsvinder hen, hvis du skal mere end blot tisse, så kan du med rette læse med her.

Prissammenligningssiden Jet Cost har nemlig udspurgt 2135 kunder, som sidste år købte deres flybilletter gennem Jet Cost, om de mest gængse misforståelser inden for flyfart, og det er bestemt ikke alle, der har fået opdateret deres viden på trods af denne højteknologiske tid, vi lever i, hvor den meste information er let tilgængeligt.

Således viser undersøgelsen - ifølge The Sun -, at hele 12 procent af de adspurgte rent faktisk tror, at man kan blivet suget ned i toilettet på flyet, når man skyller ud.

Hvis nogle af Ekstra Bladets læsere skulle være i tvivl, er dette dog bestemt ikke muligt, da flytoiletter bevidst er designet, så den slags ikke kan ske.

Du kan læse flere fly-misforståelser og skrøner herunder:

Ryger afføringen ud af flyet, når man skyller ud?

Flere end 53 procent af de adspurgte i Jet Cost-undersøgelsen svarede, at afføringen bliver gemt på flyet, mens hele 39 procent mente, at afføringen røg direkte ud i luften.

Heldigvis skal folk ikke gå og være bange for at få afføring i hovedet, når et fly flyver henover dem, for det rigtige svar er, at afføringen ryger ned i en beholder, som bliver tømt, når flyet lander.

Hvor højt flyver flyet?

42 procent svarede, at kommercielle fly flyver i en højde på 30.000-40.000 fod (9-12 kilometer), mens 11 procent svarede, at de flyver i en højde på hele 60.000 fod (18 kilometer). Derudover svarede syv procent, at flyene kun flyver 10.000 fod oppe i luften, hvilket svarer til blot tre kilometer.

Det rigtige svar er dog, at de flyver i en højde på mellem 33.000-42.000 fod (10-12 kilometer), men typisk flyver de omkring 35.000 fod oppe, hvilket svarer til lige over 10 kilometer.

Kan man åbne flydøren midt under flyvningen?

Hele 74 procent svarede, at de rent faktisk tror, at man kan åbne flydøren midt under flyveturen, hvilket selvfølgelig ikke kan lade sig gøre, medmindre man har superkræfter, da trykket i kabinen gør det fysisk umuligt for et almindeligt menneske at åbne den.

Hvor hurtigt flyver flyene?

21 procent svarede i undersøgelsen, at kommercielle fly flyver mellem 800-960 km/t., mens 51 procent mente, at de flyver mellem 320-480 km/t.

Derudover mente fem procent, at de blot flyver under 160 km/t., hvilket vel ikke svarer til meget mere end de bilister med speederen trykket godt i bund på tyske Autobahn.

Det rigtige svar er dog, at flyene flyver mellem 885-930 km/t.

