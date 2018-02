Delevenlige danskere: Vi følges med fremmede på vinterferie

Vinterferien står for døren, og mange danskere vælger i den kommende uge at rejse på skiferier i lande såsom Frankrig, Italien, Norge eller på storbyferie i byer såsom London, Paris og Berlin.

Uanset hvor ferien går hen for de mange tusinde ferie-danskere viser tallene, at flere og flere af dem vælger at spare penge ved at køre sammen med fremmede, når de skal afsted på vinterferie.

Det kan især samkørsels-appen Gomore mærke, som i det seneste år har registreret en tilvækst på cirka 150.000 medlemmer i Danmark.

- Vi forventer cirka 20.000 lift i den kommende uge - det er altså over 70.000 pladser. I forhold til en almindelig uge i januar svarer dette til en stigning på 35 procent i antallet af lift, lyder det fra Sonja Furu, som er PR- og kommunikationskoordinator i Gomore.

Tyskland hitter

Sidste år var de tyske byer Hamborg og Berlin yderst populære destinationer i uge 7 for folk, der kørte med fremmede, fortæller Gomore.

Hele 621 kørte sammen til Hamborg i vinterferien 2017, hvilket var 220 procent flere end på en 'almindelig' uge, og 30 procent flere kørte sammen til den tyske hovedstad, Berlin.

Ifølge Gomore er der forskellige årsager til, at dele-tendensen er blevet så populær herhjemme:

- Vi har generelt set en øget interesse for at deles om ressourcerne, og i vores tilfælde har flere fået øjnene op for at køre sammen med andre - om det er for at spare penge eller få en hyggelig og/eller fleksibel rejse varierer fra medlem til medlem, siger Sonja Furu til Ekstra Bladet.

Det siger Vejdirektoratet

Selvom mange danskere vælger at drage afsted på vinterferie i bil, vurderer Vejdirektoratet ikke, at der vil komme større forsinkelser på vejene i Danmark.

Det skriver direktoratet på deres hjemmeside, hvor man løbende kan følge med i vinterferiens trafikprognoser.

- I starten af ferien vil udrejsetrafikken primært bevæge sig sydover mod Tyskland, mens hjemrejsetrafikken i weekenderne i uge 7 og uge 8 går i nordgående retning, skriver direktoratet.

