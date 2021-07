Delta-variant spreder sig med stor hast på Tenerife

De grå skyer hænger over Tenerife i bogstavelig såvel som i metaforisk forstand.

Vejrudsigten melder om tæt skydække og nedbør frem til søndag, men værre er det, at coronavirus er på vej til at komme ud af kontrol på den populære ferieø.

Det viser en opgørelse fra de spanske myndigheder.

Lige nu er der 4203 aktivt smittede på Kanarieøerne. Heraf er de 3156 på Tenerife.

Til sammen har de syv øer en incidens på 103,5 smittede per 100.000 indbyggere for de seneste syv dage, mens Tenerife er helt oppe på 169, skriver Canarian Weekly.

Begge dele er langt over den danske incidensgrænse på 50/60, hvorfor den spanske region fortsat har farven gul (rejs med forsigtighed) på Udenrigsministeriets rejsekort.

Unge er årsag til smitteudbrud

Situationens alvor understreges af de regionale myndigheder, der bekræfter, at den frygtede deltavariant har spredt sig på Tenerife, skriver Canarian Weekly.

Ifølge den spanske avis El Pais er det teenagere og unge i 20’erne, der driver smitten.

Avisen skriver, at Tenerife er hovedårsag til den stigende smitte på Kanarieøerne, og til at ECDC i denne uge har gjort øgruppen til højrisikoområde.

Tre fjerdedele af de smittede er ifølge avisens oplysninger personer under 45 år.

Storbritannien har allerede taget konsekvensen og fjernet De Kanariske Øer fra sin grønliste, og i sidste uge advarede den regionale chef for turisme Yaiza Castilla imod, at også de vigtige danske og tyske turister kan ende med at blive forment adgang, hvis ikke smitten kommer under kontrol, skriver El Pais.

Canariavisen oplyser, at de regionale myndigheder er begyndt at masseteste og også planlægger at intensivere vaccinationsindsatsen.