Den Blå Planet reddet

Det er ikke sådan lige at dreje nøglen rundt til det enorme akvarium i Tårnby.

Med syv millioner liter vand fordelt i 53 akvarier, 20.000 dyr udgjort af 450 forskellige arter, en byggepris på cirka 700.000 millioner kroner med blot syv år på bagen, 600.000 årlige gæster og en plads blandt Danmarks ti mest besøgte attraktioner ville det rent ud sagt være en katastrofe, hvis Den Blå Planet gik konkurs.

Nedlukning har ikke desto mindre været den dystre virkelighed, Danmarks nationale akvarium har måtte forholde sig til under pandemien, hvor konkursen siden foråret løbende har truet akvariet og dets dyr.

Men nu lader himlen endelig til at lysne over Den Blå Planet og akvariets fremtid. Årsagen er, at de tre parter, der oprindeligt stod bag byggeriet fra 2013, nu fremskaffer en massiv donation og ændrer akvariets lån. Det skriver Den Blå Planet i en pressemeddelelse.

Heri oplyser akvariet, at den filantropiske forening Realdania og Knud Højgaards Fond til sammen bidrager med 35 millioner kroner, mens Tårnby Kommune fordobler deres garantistillelse.

- Vi er virkelig taknemmelige over for Realdania, Knud Højgaards Fond og Tårnby Kommune, som med denne ekstraordinære hjælp sørger for større sikkerhed for vores drift i en vanskelig tid. Vi er en erhvervsdrivende fond og vil allerhelst klare os selv, og det kan vi faktisk også under normale omstændigheder. Men som andre akvarier er vi desværre presset af meget høje faste driftsomkostninger, der ikke ændrer sig, uanset om vi har åbent eller lukket, siger Jon Diderichsen, administrerende direktør på Den Blå Planet.

Borgerne hjalp

Det er ikke første gang under covid-19, at akvariet modtager støtte for at overleve. Under forårets nedlukning var Den Blå Planet så økonomisk presset, at den bad om hjælp hos borgerne.

Mere end 11.000 danskere støttede dengang akvariets folkeindsamling til dyrehold, hvilket indbragte 2,3 millioner kroner, oplyser DR.

Men 2,3 millioner rækker ikke alverden i en institution som Den Blå Planet, hvor driftsomkostninger er uhyggelige. Og med de fortsatte coronarestriktioner og manglen på udenlandske turister betyder det, at der er behov for en mere solid økonomisk løsning, skriver akvariet i pressemeddelelsen.

Og den langsigtede løsning lader nu til endelig at være faldet på plads, hvor den store turistattraktion med hjælpepakker fra staten og den seneste økonomiske indsprøjtning formodes at holde sig oven vande, indtil gæsterne atter må flokkes til hajfodringer og andre godter fra et af landets kulturelle vartegn.

