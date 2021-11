Den Blå Planet risikerer dyr nedlukning

Danmarks største akvarium risikerer at gå bankerot i løbet af næste år

Det kostede intet mindre end 630 millioner at få etableret de bygninger, som i dag danner rammerne for Danmarks største akvarium - Den Blå Planet.

Bygningerne blev indviet af Dronning Margrethe i 2013, og de huser i dag op mod 20.000 dyr.

Den Blå Planet blev hurtigt en af de mest velbesøgte turistattraktioner i Danmark og rundede blandt andet 540.000 gæster alene i 2019.

Hermed var akvariet landets næststørste dyreattraktion efter Zoologisk Have i København.

Den store succes har imidlertid lidt et gevaldigt knæk under coronapandemien.

Endda i en sådan grad, at Den Blå Planet nu er lukningstruet.

Det skriver Berlingske, som har interviewet Jon Diderichsen, administrerende direktør for Den Blå Planet, om akvariets dystre fremtidsudsigter.

- Vi står i en forfærdelig situation. Vi har penge til næste år, og derefter skal vi begynde at finde nye steder til dyrene, siger han til mediet.

Afhængig af turister

Normalt udgør udenlandske turister op mod 60 procent af dem, der besøger Den Blå Planet - en skare af gæster, som så absolut har været en mangelvare under coronapandemien.

Det er da blandt andet også derfor, at Den Blå Planet befinder sig i en så penibel situation. For kombinationen af få turister og høje faste omkostninger betyder, at der fosser flere penge ud af kassen, end der kommer ind.

Og nok som Den Blå Planet selv har prøvet at skaffe penge via kampagner og sågar har fået økonomisk hjælp gennem diverse tilskudsordninger, fondsmidler og øvrige donationer, så har det altså ikke været nok.

Jon Diderichsen skønner, at Den Blå Planet står til at tabe mere 50 millioner kroner over de næste tre år.

Koster millioner at lukke

Det er nu heller ikke en billig omgang at lukke butikken endegyldigt. Det skyldes blandt andet, de mange dyr skal flyttes andetsteds, og det kan være en kostbar affære.

Ifølge Jon Diderichsen koster det op mod 60 millioner kroner, hvis Den Blå Planet må dreje nøglen om.

Han håber derfor, at Den Blå Planet kan få en økonomisk håndsrækning fra Kulturministeriet, som umiddelbart ikke kan svare på, om en sådan hjælp kan blive aktuel.

