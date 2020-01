Den går ikke! Rejsearrangør forlangte drikkepenge på forhånd

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To rejsende skulle på et 10-dages flodkrydstogt på Donau gennem Østrig, Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien og Rumænien i juni 2019.

De rejste med rejsearrangøren Best Travel, som gjorde dem bekendt med, at det var almindelig skik at give drikkepenge til personalet om bord på skibet. Best Travel gjorde også passagererne opmærksomme på, hvilket beløb som ville være passende. 7 euro per nat per person.

Da selskabet ankom til skibet, blev de informeret om, at hvert par skulle lægge 140 euro i drikkepenge i en kuvert, som ville blive overrakt til kaptajnen, som så ville fordele drikkepengene til personalet. Gæsterne skulle altså betale drikkepengene på forhånd, og dette klagede de over.

- I vores optik er det upassende adfærd og helt imod almindelig opfattelse af begrebet drikkepenge, der normalt ikke betales på forhånd. Drikkepenge bør gives for egne, individuelle oplevelser af god service i forskellige situationer og skal ikke uddeles af chefer og ledere i organisationen. Kuverten med euro blev afleveret til rejseleder, men vi betalte under protest, og det gjorde vi opmærksom på. Som kunde hos Best Travel får vi den mistanke, at denne form for indkrævning er en skjult prisforhøjelse af hele rejsen, skriver klageren til Pakkerejse-Ankenævnet.

Dårlig koncert og manglende hjælp til medrejsende

Klagerne var også utilfredse med en koncert i Wien, som de ikke mente levede op til det, som var lovet. Samtidig var de utilfredse med, at de måtte hjælpe en medrejsende i lufthavnen, da Best Travel tilsyneladende ikke ville. Dette fik de dog ikke medhold i.

Men drikkepenge er kun drikkepenge, hvis de gives frivilligt. Selvom Best Travel mente, at de havde ydet en god service ved at opkræve pengene, så går den ikke.

- Det er god service fra rejselederen, at han hjælper gæsterne med formaliteterne herom. Da klager har været godt tilfredse med skibet og dets besætning, må jeg stille mig uforstående over for kritikken af drikkepengesystemet, skriver Best Travel til Pakkerejse-Ankenævnet.

Pakkerejse-Ankenævnet afgjorde 20. december 2019, at klageren var berettiget til at få 140 euro tilbage, som var det beløb, de havde betalt i drikkepenge.

- Således som sagen foreligger til afgørelse, finder Ankenævnet, at indsamlingen af drikkepenge, der ikke var inkluderet i rejsens pris, og som fandt sted ved, at rejselederen på ankomstdagen udleverede en kuvert med angivelse af beløb til aflevering dagen efter, er sket på en sådan måde, at det ikke har været frivilligt for klageren, om og hvor meget hun ønskede at betale, skriver Pakkerejse-Ankenævnet i deres afgørelse.

Best Travel skal ud over de 140 euro betale sagsomkostningsbeløbet samt renter.

