Den store trappe ved Møns Klint lukker

Bedst som efterårsferien i karantæneåret 2020 står for døren, indledes et større renoveringsarbejde af hovedtrappen ved Møns Klint.

Det skriver TV 2 Øst.

Arbejdet betyder, at trappen er lukket fra 1. oktober og frem til 18. december.

Se også: Magiske Møn

Penge med udløbsdato

Skovfoged H. C. Gravesen ved Naturstyrelsen ærgrer sig over, at renoveringsarbejdet kommer til at stå på, mens danskerne har efterårsferie.

Det er byggefirmaet PKC fra Stege, der har fået bevilget penge af Naturstyrelsen til at udføre arbejdet. Og da disse skal være brugt inden nytår, er der ingen vej udenom.

Artiklen fortsætter under billedet …

Hovedtrappen er placeret ved Geocenter Møns Klint. I alt fem trapper fører ned til stranden ved Møns Klint. Arkivfoto:

H. C. Gravesen hæfter sig dog ved, at der er fire andre trapper ved de 70 millioner år gamle kridtaflejringer. Og disse er alle åbne.

- Så man kan stadig komme på stranden og nyde naturen, siger han til TV 2 Øst.

Flere steder på den 500 trin lange trappe skal skiftes ud. Årsagen er, at træet er gammelt og i risiko for at rådne inden for den nærmeste fremtid.

Se også: Blæst bagover: Skynd dig hvis du vil leje sommerhus næste år