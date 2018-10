Den usynkelige skude: NU skal Titanic sejle igen

Det er cirka seks år siden, at den australske rigmand, politiker og rederi-ejer Clive Palmer offentliggjorde, at han ville bygge en kopi af det forliste skib Titanic, og det er cirka tre år siden, at det gigantiske projekt blev sat på standby på grund af pengeproblemer.

Men selvom hjertet måske ikke fortsætter med at banke, som Celine Dion ellers påstår i Hollywood-filmens sentimentale kendingsmelodi, så går Clive Palmers planer altså 'on and on'.

Den australske milliardær har nemlig for nyligt offentliggjort en skriftlig udtalelse, hvori han fortæller, at projektet bliver startet op igen, og at det forventes, at kopien af den gigantiske luksusliner vil stævne ud i 2022.

Det skriver CNN.

Titanic II, som bliver bygget af Clive Palmers rederi, Blue Star Line, vil efter sigende få det samme design som det originale RMS Titanic, der sank, da det ramte et isbjerg i 1912.

Og ligesom originalen bliver det ni etager store Titanic II-skib udstyret med kabiner til både første, anden og tredje klasse, mens også den store trappe, som blev kendt fra 1997-filmatiseringen af skibets jomfrurejse, bliver genskabt.

Titanics trappe er en af de mest kendte lokationer fra det gamle skib. Foto: Blue Star Line

Trappen var forbeholdt førsteklasses-passagererne. Sådan kommer den til at se ud på Titanic II. Foto: Blue Star Line

Nok redningsveste om bord

Desuden forlyder det også, at Clive Palmer har planer om at udstyre skibets kommende passagerer med tidssvarende kostumer for at gøre oplevelsen endnu mere fuldendt.

- Skibet vil sejle den originale rejse og transportere passagerer fra Southampton til New York, men hun vil også rejse rundt i verden og inspirere folk og tiltrække opmærksomhed, fascination og mystik i hver havn, hun besøger, siger den australske rigmand i sin udtalelse, som fortsætter:

- Millioner af mennesker har drømt at sejle på hende, se hende i havnen og opleve hendes unikke skønhed. Titanic II vil blive skibet, hvor drømme går i opfyldelse.

Der vil ligesom på det originale Titanic-skib blive plads til knap 2500 passagerer, og rederiet har flere gange understreget, at Titanic II i modsætning til det originale skib vil have nok redningsveste og redningsbåde om bord.

Café Parisien, hvor det bedre borgerskab blandt passagererne kunne indtage deres måltider under RMS Titanics jomfrurejse, bliver også genskabt. Foto: Blue Star Line

Sådan kommer Café Parisien til at se ud på Titanic II. Foto: Blue Star Line

Danskere blandt de døde

Titanic-fanatikere kan dog godt være en smule varsomme med begejstringen, da Clive Palmers drømme om en Titanic-kopi har været præget af forsinkelser.

Første gang, han offentliggjorde sit projekt, var i 2012, hvorefter arbejdet blev nedlagt i 2015 i forbindelse med en lønkonflikt. Blue Star Line har da heller ikke givet nogen specifik dato på den kommende jomfrutur i 2022 endnu.

Mere end 1500 mennesker mistede livet, da RMS Titanic sejlede ind i et isbjerg for mere end 100 år siden. 13 danskere var om bord på skibet, hvoraf de 11 mistede livet.

Læs mere om danskerne på Titanic her.

Titanic II skal efter planen stævne ud i 2022. Foto: Blue Star Line

Denne salon på det originale Titanic-skib genopstår på Titanic II. Foto: Blue Star Line

Sådan kommer salonen til at se ud på Titanic II. Foto: Blue Star Line

