Denne luksuriøse krydstogtlejlighed er større end dit hjem - og dyrere

For 75.000 kroner per nat kan du overnatte i denne ekstremt luksuriøse residens.

Og det er ikke hvilken som helst lejlighed. Fra 2020 findes den på krydstogtskibet Seven Seas Splendor.

Det skriver News.au.com.

Ifølge Regent Seven Seas Cruises' hjemmeside er lejligheden, ved navn Regent Suite, hele 412 kvadratmeter - hvoraf 120 kvadratmeter er brugt på terrasse.

Udover en Hästens seng til hele 1,3 millioner kroner, indeholder lejligheden sin egen spa med sauna og dampbad, to soveværelser, stue, kontor og spisestue.

Balkonen på 120 kvadratmeter går næsten hele vejen rundt om lejligheden. Foto: PR

Danskere elsker krydstogt

Danskerne skal nok blive nemme at lokke med på feriebådene. Ifølge Dansk Rejsebureau Forenings tal fra 2017 tager over 100.000 danskere hvert år vandrejser - heriblandt over 35.000 på det traditionelle krydstogt.

Det bliver så måske ikke i Regent Suiten, da danskerne især er vilde med, at prisen er gået langt ned ifølge med masseturismen i krydstogtbranchen.

Seven Seas Splendor er klar til sin jomfrurejse til februar næste år med planlagte ture i Caribien, Panama, Cuba, Miami, Middelhavet og det nordlige Europa.

Og sidder man derude og planlægger sin ferie for det kommende år og penge ikke er noget problem, så kan et ophold i skibets luksuslejlighed dog blive ved drømmen.

Den er nemlig næsten udsolgt for hele 2020.

