Denne storby er den mest stressende i verden

Du har ikke lyst til at bo i Mumbai i Indien, hvis du er typen, der let bliver stresset

Hvis du er stresset og på udkig efter et pusterum i tilværelsen, så lad for guds skyld være med at flytte til Mumbai, Lagos eller Kiev.

De er nemlig blandt verdens mest stressende byer at bo i, hvis man skal tro en undersøgelse lavet af den tyske virksomhed VAAY, der blandt andet sælger helseprodukter lavet af cannabis.

VAAY har udvalgt 500 storbyer og givet dem en score ud fra 15 indikatorer på stress, herunder arbejdsløshed, luft- og støjforurening, befolkningstæthed og ligestilling.

Byerne er herefter blevet skåret ned til de 100 byer med de mest troværdige data og rangeret på en liste fra 1 til 100. Reykjavik står tilbage som den mindst stressende storby, mens Mumbai ifølge undersøgelsen er den mest stressfremkaldende storby.

Det skriver Travel+Leisure.

Nordisk dominans

København er eneste danske storby, der er med i undersøgelsen, og den danske hovedstad kommer ind på en syvendeplads - lige i hælene på Oslo, der er nummer seks.

Top 10 er domineret af nord- og centraleuropæiske byer samt byer i New Zealand og Australien, mens den modsatte ende af tabellen med undtagelser af Moskva og Kiev udgøres af afrikanske og asiatiske storbyer.

- Formålet med undersøgelsen er at vise, hvor meget byer kan gøre for deres indbyggere, hvis de har en effektiv administration samt god miljølovgivning og sociale velfærdsydelser, siger VAAY-stifter Finn Age Hänsel i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er baseret på data fra blandt andet WHO, Europa-Kommissionen, OECD, Oxford University, The Lancent, Numbeo og FN. Metoderne bag er lagt frem. Du kan læse undersøgelsen her.