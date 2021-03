Denne weekend: Unik chance for at se nordlys i Danmark

Ingenting er sikkert, men det ser lovende ud.

Et af nattehimlens mest spektakulære fænomener kan vise sig over Danmark i weekenden. Særligt natten mellem fredag og lørdag er chancerne gode.

Det skriver dr.dk.

Nordlys, der også er kendt som aurora borealis, forekommer yderst sjældent i Danmark, men lige nu er betingelserne ideelle.

På lørdag er det nemlig forårsjævndøgn, og chancerne er altid størst omkring forårs- og efterårsjævndøgn, da Jordens magnetfelt her vender perfekt i forhold til Solen.

Og det er bare én af flere grunde til at være optimistisk.

Øget solaktivitet

Det tyder nemlig på, at Solen er mere aktiv end normalt, fortæller Cecilie Sand Nørholm, der er astrofysiker på Planetarium i København, til dr.dk.

- Vi har så set i løbet af de seneste måneder, at der har været en del aktivitet på Solen. Nogle mener, at vi er gået ind i en periode, hvor Solen er mere aktiv end normalt, hvilket øger chancerne for soludbrud.

Endelig er der rumvejrudsigten. Den er omskiftelig og kan hurtigt ændre sig, men som det ser ud nu, er betingelserne opfyldte.

Vil du have et glimt af den natlige himmeldans, så anbefales det at komme væk fra byerne og søge ud på landet. Gerne nordpå, for eksempel Nordjylland - hvis der altså ikke er overskyet.

Bor du i det østlige Danmark, kan du tage til Sjællands Odde, skriver dr.dk.

