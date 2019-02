Derfor er lufthavnsparkering så dyr

En undersøgelse peger på, at det rent faktisk er passagerernes egen skyld

I Københavns Lufthavn koster det helt op til 1600 kroner per uge at parkere, mens du ferierer.

Er du en af dem, der er træt af, at det skal være så dyrt at parkere tæt på lufthavnen, så bliver du nok ikke glad, når du hører dette.

For mens du måske mest af alt har lyst til at skyde skylden på lufthavnen og deres ønske om at trække penge ud af sine kunder, så er det rent faktisk passagerernes egen skyld.

Det viser en undersøgelse lavet af Produktivitetskommissionen i Australien i hvert fald.

Det skriver News.com.au.

Vi vil være tæt på

Undersøgelsen beretter, at der har været utroligt mange klager over priserne på lufthavnsparkering i Australien.

Kommissionen siger blandt andet, at passagererne mener, at lufthavnene udnytter det, at de ofte egenhændigt råder over områderne tæt på terminalerne.

- Lufthavne er de eneste udbydere, og der er ingen erstatninger til folk, der ønsker bekvemmeligheden af parkering inden for en kort gåtur til terminalen, står der i rapporten.

Manglen på valgmuligheder for parkering skyldes, at der er meget lidt land rundt om lufthavne, der kan udnyttes til parkering.

I sidste ende mener kommissionen også, at det i stor grad er passagerernes egen skyld.

- Parkeringsafgifter skyldes ikke, at lufthavnene udnytter sin markedsstyrke. Prisen på terminalparkering kan i vid udstrækning forklares af den værdi, passagererne lægger i bekvemmelighed, den begrænsede mængde jord tæt på terminalen og behovet for at håndtere trængsel.

Ifølge Produktivitetskommissionen i Australien er der derfor ikke meget håb for, at priserne falder inden for nær fremtid.

