Derfor græder vi mere på fly

Hvis du nogensinde har grædt ombord på et fly, så skal du ikke blive foruroliget.

Vi græder nemlig mere, når vi er oppe i luften.

Ifølge en undersøgelse lavet af flyselskabet Virgin Atlantic melder over halvdelen af passagererne i undersøgelsen, at de har følt sig mere emotionelle i 10.000 meters højde og har haft øjnene løbende ombord.

Det skriver The Telegraph.

44 procent af de mandlige deltagere beretter desuden, at de kravler under tæppet for at skjule deres tårer, mens størstedelen af de grædende kvinder ofte lader som om, de har noget i øjet.

Men hvorfor græder vi?

Ifølge The Telegraph beretter eksperter, at vi er mere sårbare, når vi flyver.

- At græde er en kompleks ting, der udløses af alt fra det godartede og lidenskabelige til det meget åbenlyse, fortæller læge Nick Knight til mediet.

Og når man er oppe i et fly, er der masser af ukendte elementer, der fjerner den vante tryghed.

- Når man sætter sig selv i et ukendt miljø, 10.000 meter over jorden og dermed væk fra sine dagligdags bekvemmeligheder, omgivet af fremmede og endda fremmede lyde, (...) tilsæt så din sandsynligvis ændrede menneskelige fysiologi med lavere lufttryk og iltniveau, og din krop og dit sind tvinges til at blive følelsesmæssig ustabil.

Der er ingen videnskabelige beviser på, at vi har nemmere til tårer ombord på flyet, forklarer lægen, men peger på, at der er masser af personlige fortællinger, der bekræfter det.

