Derfor kan din påklædning redde dit liv i en flyulykke

Det er højst sandsynligt ikke tøjet, man fokuserer på under en flyulykke, men faktisk kan din påklædning være medvirkende til, at du overlever

Hvis du er en af de mange danskere, der i øjeblikket flyver til og fra ferier i sydens sol, så kan det være, du skal tænke dig om en ekstra gang, hvis du planlægger at rejse i dine sommer-klipklapper.

For selvom tøjet ikke umiddelbart virker som en faktor, når det kommer til at overleve en flyulykke, så kan din påklædning rent faktisk kan være medvirkende til at redde dit liv.

Det skriver CNN.

Ifølge Mary Schiavo, der er analytiker og advokat, og som har repræsenteret både passagerer og kabinepersonale i adskillige flyulykker, er flyvemaskinerne designet således, at de skal kunne evakueres på 90 sekunder.

Men hvis du er én af de mange rejsende, som gerne vil lufte fødderne i sommersko, når du sidder fastspændt om bord på flyet, kan det blive svært at løbe, hvis uheldet rammer.

Derfor råder Mary Schiavo rejsende til at tage gummisko på, når man skal flyve, og lade være med at smide dem undervejs på flyvningen.

- Du bør beholde dem på, for hvis der sker noget under takeoff eller landing, som er de farligste tidspunkter på flyvningen, og du har fjollede sko på eller slet ingen sko på, så kan du altså ikke rejse dig op og løbe ud af flyet, siger hun til det amerikanske medie.

Mary Schiavo påpeger desuden, at man ofte efter nødlandinger skal vandre gennem ujævnt terræn, hvilket kan være svært, hvis man ikke har ordentlige sko på.

Dette tøj skal du tage på

Skoene er dog ikke det eneste, man skal fokusere på, hvis man vil iklæde sig det sikreste tøj til flyveturen. Ifølge Mary Schiavo skal man nemlig også sørge for at tage lange bukser på og en langærmet trøje.

- Når dine arme og ben er dækket til, har du et lag af beskyttelse mellem dig og de ting, der kan skade dig, siger hun til CNN og påpeger, at tøjet også kan hjælpe medpassagerer i nød:

- Du ved aldrig, om du ender i en situation, hvor du skal redde din sidemand, så man bør altid iklæde sig tøj, der dækker arme og ben.

Derudover påpeger Mary Schiavo to andre ting - udover beklædningen -, som kan redde en passagers liv, hvis der sker en flyulykke.

Den ene ting er, at man ikke skal blive for fuld, og den anden ting er, at man skal sikre sig, at man ved, hvor nødudgangene er.

- Fulde folk er ikke kun til fare for sig selv, men også til andre, siger hun og fortsætter med fortælle om nødudgangene:

- Man skal holde øje med, hvor langt væk den nærmeste nødudgang er, for chancen for at overleve bliver altså målt i sekunder, advarer hun.

