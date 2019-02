Derfor skal du ikke bede om specialmad på flyet

Steward afslører, hvad det kan koste dig at bestille specielle retter om bord på flyet

Vi kan alle vælge at få en anden menu på flyet i stedet for den planlagte standardbakke.

Men går du efter vegetarplatten, gluten-fri eller den sunde mulighed, så er der en ret stor risiko for, at du går glip af muligheden for en gratis opgradering.

Det afslører steward og forfatter Neil Jackson i sin bog 'Welcome Aboard', skriver Daily Mail.

Bestiller man specialmad, er det nemlig ikke sikkert, at det findes i de andre kabiner, og derfor vælger flyselskabet de mere 'ukomplicerede' passagerer.

- Mandskabet siger som regel, at vegetarer sjældent bliver opgraderet, fordi der måske ikke er et passende måltid oppe foran, siger Neil Jackson til mediet.

Ingen allergier er et plus

Er du en del af flyselskabets frequent flyer-klub, og har du ingen allergier eller andre specielle krav, så er det nemmere at placere dig hvor som helst i flyet - helt gratis.

De fleste af os flyver som regel på økonomi-klasse, men det er de færreste, der kan sige, at de ikke har smugkigget op på business eller første klasse med misundelse over de bredere og bedre stole, champagne og andet eksklusiv service.

Vi er bare sjældent villige til at betale for det, og derfor kan det være værd at tage Neil Jacksons råd til sig.

9 andre gode råd fra stewarden til en god rejse:

1. Skriv dit navn og adresse på et stykke papir og læg det ind i din kuffert. På den måde kan den altid finde hjem til sin ejermand, selvom den bliver tabt i systemet.

2. Tag et fotokopi af dit pas og tag det med på ferien i tilfælde af, at du mister dit pas på ferien. Giv gerne en ekstra til en ven.

3. Informer dine nærmeste eller dine rejsekammerater om din rejseforsikring. Så er det nemmere og hurtigere at skaffe hjælp, hvis uheldet er ude.

4. Put din telefonoplader i din håndbagage. På den måde løber du ikke tør for strøm, hvis din check-in bagage bliver tabt, eller flyet forsinkes.

5. Put et par friske underbukser i håndbagagen. Er din bagage tabt eller forsinket, har du i det mindste et rent par trusser.

6. Tag altid din medicin med i sin originale emballage, og sørg gerne for at medbringe recepten også.

7. Flyv aldrig i shorts. Du ved aldrig, hvor flyet måske bliver dirigeret hen, eller hvor koldt det er ombord.

8. Flyv heller aldrig i klip-klapper. Er der en nødsituation, er det ikke det sjoveste fodtøj at løbe ud af flyet i.

9. Bruger du pengeskabet på hotellet, så læg en enkelt sko derind sammen med dine værdier. På den måde husker du at tage dine værdifulde sager med dig, når du alligevel leder efter den manglende sko.

