Desperat sommerhusbureau: Få 33 procent i rabat

Har du planer om at tage i sommerhus i april, maj eller juni, så er der penge at spare.

Novasol, der med 10.000 ferieboliger i Danmark er en af landets største sommerhusbureauer, har nemlig skruet gevaldigt ned for priserne.

I april, maj og det meste af juni reducerer Novasol udlejningsprisen med 33 procent.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Tyskerne vil droppe Danmark

Årsagen er de lempede restriktioner for ind- og udrejse, som blev offentliggjort tirsdag.

Reglerne er uklare og bøvlede, mener Feriehusudlejernes Brancheforening, og vil komme til at koste mange bookinger fra det altafgørende tyske marked.

Tyskerne er nemlig langt mere tilbøjelige end danskerne til at tage i sommerhus udenfor de store ferieuger, og derfor er der udsigt til tomme sommerhuse frem til slutningen af juni, hvor mange danskere går på sommerferie.

Sommerhusejerne lider

Ifølge Per Brogaard, der er kommerciel direktør i Novasol, har vinterferien og påsken været et stort lyspunkt, hvad angår danske bookinger.

- Men vi kan se, at vores husejere og lokalområderne lider under de manglende udenlandske gæster her i foråret, siger han til standby.dk.

- For at hjælpe husejerne og aktivere markedet sætter vi priserne ned med 33 procent.

- Vores forhåbning er, at mange danskere vil se muligheden for at booke et feriehusophold i denne periode. Husejerne bidrager selv med en del af prisreduktionen, og vi skærer vores fortjeneste ned for at gøre priserne attraktive i en periode, hvor husene ellers risikerer at stå tomme og slet ikke gavne samfundsøkonomien.