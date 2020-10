Det afgør om du får penge retur for coronarejser

Et par købte i november 2019 en safarirejse til Botswana, Sydafrika og Zimbabwe fra 20. marts 2020 hos rejsebureauet Richies Afrika, som parret havde truffet på en rejsemesse i København til en pris på 57.590 kroner.

16. marts annullerede rejsebureauet rejsen på grund af ændrede rejsevejledninger for hele verden og returnerede 50.590 kroner.

Parret ville imidlertid have alle pengene retur og indbragte sagen for Pakkerejse-Ankenævnet for at få refunderet de resterende 7000 kroner.

Imidlertid svarede Pakkerejse-Ankenævnet i en mail af 24. juni, at 'pakkerejsen ikke var købt hos en dansk rejseudbyder, der er registreret i Rejsegarantifonden', så de afviste at behandle sagen.

Imidlertid gav parret ikke op så let og klagede i juli over Pakkerejseankenævnets afgørelse.

'Vi har på ingen måde været i tvivl om, at vi har købt vores rejse hos et dansk bureau. Vi har mødt ham på en dansk messe, vi har overført penge til en dansk konto, og på al korrespondance henviser han til danske adresser etc. Vi har hele tiden ment at vi var dækket af pakkerejselovgivningen'.

Og igen måtte Pakkerejse-Ankenævet ud i en flertalsafgørelse. Desværre for parret fandt tre af fem medlemmer, at klageren havde købt en pakkerejse af en rejsearrangør, der er etableret uden for EU/EØS-området, og som ikke er registreret i Rejsegarantifonden. 'Og den omstændighed, at klageren har indbetalt rejsens pris til en bankkonto i Danmark, kan ikke føre til et andet resultat', skriver Pakkerejse-Ankenævnet i sin afgørelse.