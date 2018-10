Det blev en dyr fyreseddel! SAS dømt for uberettiget afskedigelse

SAS fyrede kabinemedarbejder, der ikke følte sig i stand til at flyve. Nu skal de betale sagens omkostninger samt erstatning til kvinden, der havde arbejdet for selskabet i 34 år

Det fik store konsekvenser for en kvinde, der havde arbejdet i SAS i mere end tre årtier, at hun meldte sig 'unfit for flight’ (ikke i stand til at flyve) på en flyvning til Amsterdam.

Kvinden, der blev ansat af flyselskabet helt tilbage midten af 1980'erne, blev nemlig først nedgraderet fra sin stilling som purser (leder af kabinepersonalet) og siden hen afskediget.

Det skriver det norske erhvervsmedie E24 ifølge CheckIN.dk.

Nu har kvinden med 34 års anciennitet dog fået en norsk domstols ord på, at fyringen af hende var uberettiget.

Ifølge det norske medie begyndte kontroversen, da den unavngivne kvinde meldte sig ude af stand til at flyve sammen med resten af kabinepersonalet, fordi vejret var dårligt i den hollandske hovedstad og andre fly tidligere havde haft problemer med at lande.

Ville ikke acceptere nedgradering

SAS mente dog, at kvinden overtalte de øvrige kabinemedarbejdere til at melde sig ’unfit for flight’, så flyet ikke kunne komme afsted, og derfor nedgraderede de i første omgang kvindens stilling, hvilket hun nægtede at acceptere, og dernæst valgte de at fyre hende i stedet.

Men det mente retten i Norge altså ikke var en saglig nok grund til en fyreseddel, og derfor kan SAS nu se frem til at skulle betale kvinden 50.000 norske kroner i erstatning samt sagens omkostninger, der lyder på hele 525.000 norske kroner.

- Vi er meget tilfredse med dommen, siger lederen af Norsk Kabinforening, Pål Røine, der udtaler sig på vegne af den fyrede kabinemedarbejder.

- Dette er vigtigt for alle kabinemedarbejdere i SAS og viser, at tærsklen for at opsige en medarbejder er meget høj, fortsætter han.

'Frygtkultur i SAS'

Alle flyvende medarbejdere har af sikkerhedsmæssige årsager ret (og pligt) til at melde sig ’unfit for flying’, hvis de føler sig ude af stand til at flyve, men ifølge Norsk Kabinforening er mange SAS-medarbejdere bange for at melde sig uegnede, fordi der ’hersker en frygtkultur’ i flyselskabet.

Det afviser SAS dog over for E24 og siger, at denne sag kun er opstået som følge af manglende tillid til medarbejderen.

- Der er ingen tvivl om, at vi er skuffede og overraskede, siger SAS’ norske kommunikationschef Knut Morten Johansen til E24 og påpeger, at de overvejer at anke sagen:

- Nu vil vi kigge nærmere på sagen og se, hvordan vi vil forholde os.

To ud af tre dommere dømte i øvrigt den kvindelige medarbejders vej, mens den tredje dømte til SAS’ fordel. De to dommere lagde vægt på, at kabinemedarbejderen har arbejdet for SAS i mange år uden at have modtaget nogen form for advarsler eller irettesættelser.

Kvinden har nu valgt at genoptage sin stilling hos SAS, indtil hun går på pension.

