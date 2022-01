Det danske pas har fået nyt design

De danskere, der bestiller nyt pas i 2022, vil få et pas i et nyt design

Hvis du står til at bestille et nyt pas i løbet af 2022, vil du opleve, at passet ser lidt anderledes ud.

Det rødbedefarvede pas har nemlig fået et nyt design, som blandt andet indebærer en sikkerhedsmæssig opgradering.

Det skriver DR på baggrund af en meddelelse fra Rigspolitiet.

- Et pas består af flere forskellige trykteknikker herunder blandt andet kobbertryk, offsettryk og silketryk samt forskellige sikkerhedselementer som farveskiftende blæk, vandmærker og linjestrukturer, skriver Rigspolitiet til DR og tilføjer:

- Alle disse tryk og sikkerhedselementer er sat sammen på en kompliceret og velovervejet måde for at sikre, at det danske pas er nemt at verificere som værende ægte og svært at misbruge eller manipulere.

Sikkerhedsmæssig opgradering

Overordnet set minder det nye pas om det gamle. Dog har motivet af Jellingestenen fået en mere fremtrædende rolle.

Blandt andet vil runer fra Jellingstenen findes som vandmærke på samtlige af passets sider, så det fortsat skal kunne genkendes som et dansk pas.

Derudover er der tilføjet yderligere vandmærker i passet i form af eksempelvis flere portrætfotos af passets indehaver samt et Danmarkskort.

Nederst på passets såkaldte viseringssider vil man kunne se motiver af de 31 største øer i det danske Rigsfællesskab.

Disse elementer er blandt andet tilføjet med henblik på at højne sikkerheden, så passet er sværere at misbruge og manipulere.

Har man et pas, der ikke skal udskiftes foreløbigt, vil det fortsat være gyldig frem til passets udløb.