'Det seneste statussymbol': Her er passet for de rige

Rigmænd står i kø for at få fingrene i et pas fra et helt bestemt land

Øgruppen Malta midt i Middelhavet er kendt for at lokke turister til med sine fantastiske strande og sit milde klima året rundt. Men rigmænd fra hele verden har i den grad også fået øjnene op for den populære turistdestination.

Og det er bestemt ikke uden grund. For udover ekstremt gode skattefordele tilbyder ferieparadiset også et program, hvor de i høj kurs sælger statsborgerskab og altså dermed et EU-pas med fri adgang til 182 lande - deriblandt de 26 Schengen-lande.

Ifølge det australske medie News.com.au 'står rigmændene ligefrem i kø' for at få fingrene i passet, som sikrer, at de kun skal betale 15 procent i skat.

- Hvis du har en yacht og to fly, er det næste, du skal have, et maltesisk pas, siger bestyrelsesformand Christian Kalin fra virksomheden 'Henley & Partners', der blandt andet rådgiver i sager om statsborgerskab, til Bloomberg News og fortsætter:

- Det er det seneste statussymbol. Vi har klienter, der simpelthen bare gerne vil tilføje det til samlingen.

'Billigt' i forhold til andre lande

Malta er ét af de blot 10 lande, der tilbyder et program, hvor udlændinge rent ud sagt kan betale for et statsborgerskab.

For at få fingrene i et pas skal man enten købe eller leje en grund på én af Maltas tre øer og investere penge i en maltesisk statsfond samt i eksempelvis statsobligationer - man behøver hverken at bo eller at besøge landet.

Selvom det er en dyr omgang at få fingrene i passet (minimum 8 millioner danske kroner), så er det billigt sluppet, hvis man sammenligner med f.eks. Østrig eller Cypern, hvor det vurderes at koste henholdsvis 153 millioner kroner og 15 millioner kroner.

Derudover er der ifølge News.com.au højere status i at have et pas fra Malta, end der er i at have et pas fra lande såsom Dominica, Grenada, Saint Kitts, Saint Lucia eller Antigua, som alle tilbyder et lignende program for statsborgerskab.

Malta tjener kassen på statsborgerskab

Ifølge Malta Today har Malta tjent knap 4,5 milliarder kroner på ordningen gennem omkring 700 investorer siden 2014, og det er især rigmænd fra Rusland, der benytter sig af muligheden.

Ordningen, som officielt hedder 'The Individual Investor Program', har mødt stor kritik, da kritikere finder det ildeset, at man kan købe sig til et statsborgerskab.

Derudover er ordningen blevet kritiseret for at gøre det nemmere for kriminelle at hvidvaske penge samt for at give dem muligheden for at rejse frit rundt i Europa,

Myndighederne på Malta har dog affejet kritikken og holder fast i, at programmet er til for at tiltrække investorer, der kan 'booste statskassen'.

