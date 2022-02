Det skal du have styr på inden skiferien:

Inden du klikker skiene på og suser ned ad pisterne på dette års skiferie, skal du huske at tjekke dine forsikringer

I knap to år har skientusiaster måttet væbne sig med tålmodighed, efter mange populære skidestinationer har været lukket som følge af coronapandemien.

Nu er det imidlertid igen blevet muligt at klikke skiene på og suse ned ad pisterne på en række europæiske skisportssteder.

Det er der især mange skiglade danskere, der kan få glæde af i forbindelse med vinterferien, som venter rundt om hjørnet.

Men før turen går til snelandskabet, så er det en god idé at tjekke op på, hvordan man forsikringsmæssigt er dækket, hvis uheldet er ude.

Skiferien er nemlig kendt som årets farligste ferie, og det er bestemt ikke uvant, at skiturister kommer galt afsted på pisterne.

Husk rejseforsikringen

Hos forsikringsselskabet Alm. Brand får man på en normal skisæson henvendelser fra hundredvis af danskere, som er kommet til skade på skiferien.

Her skal man blandt andet være opmærksom på, at det blå sygesikringskort i udgangspunktet ikke gælder, hvis man har brug for hjælp.

- Det blå sygesikringskort er sjældent til megen hjælp i skiområderne, fordi det som regel er private klinikker, der opererer dér, siger Maria Bitsch, Skadechef, Person- og Specialskade hos Alm. Brand.

Derfor lyder opfordringen, at man bør have tegnet sig en rejseforsikring, før man bevæger sig ud på skipisterne.

- Skiskader kan komme i alle prislejer, og de store skader med indlæggelse, operation og hjemtransport kan hurtigt ende på over 100.000 kr., så det er vigtigt, at man har sin rejseforsikring i orden, siger Maria Bitsch.

- Ligesom du tjekker dit skiudstyr inden afrejse, skal du også tjekke din rejseforsikring for eventuelle begrænsninger.

Pas på de andre

Det er ikke kun dig selv, du skal have for øje, når du forsikringsmæssigt skal gardere dig mod skader på skiferien.

Du kan nemlig også være så uheldig at volde andre skader.

Og sker det, at du støder slemt ind i en anden på pisten, så er det i udgangspunktet dig, der hæfter for regningen, hvilket kan være en dyr affære.

Derfor lyder anbefalingen fra Alm. Brand, at man har tegnet sig en ansvarsforsikring, før man står på ski.

- Mange skader sker på tredje- og fjerdedagen, hvor man måske er blevet lidt mere overmodig, men det kan hurtigt ende galt for dig og dem omkring dig, hvis du kaster dig ud i noget sværere, end du har øvet, siger Maria Bitsch.

- Og uden en ansvarsforsikring ender du med ikke bare at have ondt i knæet, men også pengepungen.

Som noget nyt har Italien indført krav om, at alle skiturister skal have en ansvarsforsikring, mens det på andre skidestinationer blot er en anbefaling.