Det skal du huske før du rejser til udlandet

Husk at tjekke dette, før du rejser til udlandet i vinterferien

Snart står uge syv for døren, hvilket i manges tilfælde er lig med skolernes vinterferie.

Det betyder dermed også, at mange måske spekulerer i at rejse udenlands i forbindelse med vinterferien. Og hører du til en af dem, så er der en række forhold, du bør have styr på, før turen går til udlandet.

For selv om vi i Danmark har vinket farvel til coronarestriktionerne, så er det langt fra tilfældet i resten af verden.

Mange lande har fortsat en del restriktioner samt strenge krav i forbindelse med indrejse.

Begge dele bør du sætte dig ind i, før du rejser til din feriedestination, fordi du på den måde kan slippe for ting som karantæne, bøder og nægtet adgang, som risikerer at spolere din ferie.

På coronasmitte.dk har myndighederne listet en række forhold, som du med fordel kan tjekke op på før afrejse.

Her er tjeklisten:

Coronapas

I mange lande er det fortsat afgørende, at man kan fremvise et gyldigt coronapas for at komme ind på barer, restauranter og ja, landet i det hele taget.

Typisk gælder det, at man kan vise sit coronapas i form af appen 'Coronapas', eller man kan printe et eksemplar via sundhed.dk.

Myndighederne anbefaler altid, at man har et fysisk eksemplar af coronapasset med i printet form, så man undgår situationer, hvor batteriet på ens telefon er løbet tør, og man derfor bliver nægtet adgang.

Skulle man komme i andre tekniske problemer med ens telefon eller coronapas-appen, kan det også være en god idé at medbringe det fysiske NemID-nøglekort på rejsen, så man kan logge ind og se sine sundhedsdata på anden vis og dermed dokumentere, at man har et gyldigt coronapas.

Du kan læse mere om coronapasset her.

Rejsevejledning

De gældende restriktioner på din rejsedestination kan ændre sig drastisk og hurtigt.

Derfor er det altid en god idé at holde sig løbende opdateret på diverse rejserestriktioner og øvrige coronatiltag på Udenrigsministeriets hjemmeside, som opdateres løbende.

Udenrigsministeriet henviser til de danske ambassader rundt om i verden, når det kommer til de aktuelle coronarestriktioner. Du finder listen over ambassaderne her.

Samtidig kan der også være andet end coronavirus, der kan gøre din feriedestination usikker. Her kan du også se Udenrigsministeriets sikkerhedsmæssige vurdering af destinationen under rejsevejledningerne.

Du finder rejsevejledningerne her.

Rejseforsikring

Du bør undersøge, hvilket omfang din rejseforsikring dækker, hvis du har brug for hjælp, imens du er i udlandet.

Det gælder både i forhold til coronarelaterede forhold, men også generelt.

Samtidig kan det være en fordel at undersøge, om din rejseforsikring dækker, hvis du er nødt til at afbestille rejsen før afgang.

Det kan eksempelvis være, at du selv eller en af dine medrejsende bliver smittet med coronavirus op til ferien - men dækker forsikringen så for den aflyste rejse? Nej, det er ikke sikkert. Derfor bør du undersøge din afbestillingsforsikring, før du booker rejsen.

Coronatest inden flyvning

Nogle flyselskaber kræver, at passagerer kan fremvise en negativ coronatest, før man stiger ombord på flyet.

Derfor er det en god idé at tjekke de gældende regler hos det flyselskab, der skal få dig hen til din feriedestination.

Samtidig er det i de fleste fly og lufthavne et krav, at man bærer mundbind. I nogle fly er der også krav til, hvilke mundbind man benytter. Igen er det en god idé at undersøge på forhånd.

Test og isolation ved hjemrejse

Når ferien er slut, og du igen skal hjem til Danmark, kan du risikere, at du skal i isolation.

Det afhænger af forhold som din vaccinestatus, om du har opnået immunitet ved tidligere smitte, og om du rejser fra et EU/Schengen-land, et covid-19 risikoland eller ej.

På coronasmitte.dk kan du følge en guide, der fortæller dig, hvordan du skal agere i forbindelse med hjemrejsen til Danmark. Den finder du her.