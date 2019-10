Dette ændrer sig for din rejse efter Brexit

Boris Johnson har endnu ikke fået en Brexit-aftale igennem med EU, og muligheden for at Storbritannien forlader EU uden en aftale kommer tættere og tættere på. Uden en aftale forlader Storbritannien EU 31. oktober.

Planlægger du en rejse til Storbritannien inden for den nærmeste fremtid, så er der faktisk ikke meget, som ændrer sig, selvom Storbritannien forlader os uden en aftale.

Dine passagerrettigheder er stadig de samme, for alle EU's regulativer og forordninger i forbindelse med passagerrettigheder er implementeret i Storbritanniens lovgivning. Det oplyser den britiske regering på deres hjemmeside.

Den britiske regering oplyser også, at EU-, EEA- og schweiziske borgere også kan rejse ind i landet efter 31. oktober 2019, som de har gjort før Brexit. Enten med et pas eller et nationalt identitetskort. Du kan stadig rejse til Storbritannien, selvom dit pas udløber inden for de næste seks måneder.

Kørsel i Storbritannien

Dine rettigheder som passager i tog eller bus ændrer sig heller ikke, ifølge den britiske regeringen. Reglerne for kørekort ændrer sig heller ikke. Hvis du har et kørekort udstedt i et EU-land, er det også validt i Storbritannien.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have et grønt kort med fra dit forsikringsselskab, som bevis på, at du har en ansvarsforsikring, hvis du kører til Storbritannien i din egen bil.

Kontanter og told

Hvis du rejser fra EU til Storbritannien med hvad der svarer til mere end 10.000 pund i kontanter, så skal pengene deklareres. Disse regler gælder allerede for personer uden for EU.

I forhold til varer medbragt fra EU til Storbritannien er det kun nødvendigt at deklarere dem, hvis de er medbragt med henblik på videresalg.

Ifølge det danske udenrigsministerium, skal du betale told og afgifter, når du ankommer til Danmark fra Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Det gælder, hvis du har købt varer for over 3250 kroner, og ankommer med fly eller skib, eller hvis du har købt varer for over 2250 kroner og ankommer med andre transportformer.

Rejseforsikring og kæledyr

Du er ikke længere dækket af det blå sygesikringskort efter Brexit. Derfor er det vigtigt, at du tegner en rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude, og du har brug for lægehjælp.

Skal kæledyret med på rejsen, vil der være nogle ændringer, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale. Kæledyret skal have foretaget en blodprøve, som beviser, at dyret er vaccineret mod rabies. Men der vil ikke være nogen ændringer for, hvordan du transporterer dine kæledyr. Reglerne her er de samme.

Men du skal være opmærksom på, at reglerne for at tage dyrene med tilbage til Danmark kan være skrappere, efter Storbritannien ikke længere er et EU land. Gå ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside for information. Der er forskel i reglerne alt efter hvilket dyr, der er tale om.

Det anbefales, at man holder sig løbende opdateret via både de danske og britiske myndigheders hjemmesider, hvis du skal rejse til Storbritannien.