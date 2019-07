Dette frygter vi mest på ferien

Hvad giver anledning til den største bekymring, når du er på ferie? Spekulerer du over, om der er indbrud i boligen derhjemme? Om I nu også kan bevare den gode stemning i familien på ferien? Eller måske om vejret nu også arter sig?

Spørger man danskerne, så er der flere ting, som kan give grå hår på ferien. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for If Skadeforsikring.

I undersøgelsen svarer hver femte, at de frygter dårligt vejr. Dermed er der procentvis flest danskere, som bekymrer sig om vejret på ferien. 16 procent er bekymret for, om de bliver ramt af sygdom eller ulykke på ferien.

Lidt over hver tiende dansker frygter at blive udsat for indbrud derhjemme, mens de er væk på ferie, og 8 procent svarer, at de er bange for, at der opstår dårlig stemning i familien eller blandt rejsefæller i løbet af ferien.

Dette frygter danskerne mest på ferien Hvad frygter du mest for i din sommerferie i år? - Dårligt vejr: 22 procent - Sygdom/ulykke: 16 procent - Indbrud hjemme, mens jeg er væk: 12 procent - Dårlig stemning i familien/rejsefæller i løbet af ferien: 8 procent - Terrorangreb: 3 procent - Mistet/forsinket bagage: 3 procent - Tyveri: 2 procent - Andet: 4 procent - Skal ikke holde sommerferie i år: 14 procent - Ved ikke: 16 procent Kilde: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov, på baggrund af 1.003 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 25. - 27. juni 2019

Madforgiftning

I If Skadeforsikring oplever man dagligt, at folk ringer for at høre, hvor de finder en god læge eller hospital i nærheden af feriestedet, og om de er dækket for ødelagte feriedage, når de kommer hjem fra rejsen.

- Vi får typisk henvendelser, der drejer sig om mellemørebetændelse, feber og madforgiftning. Bliver man ramt af det eller noget, der er værre, så bør man kontakte sit forsikringsselskab, så de kan hjælpe med at guide dem til den rette læge eller hospital, siger Mette Andersen, skaderådgiver i If Skadeforsikring, i pressemeddelelsen.

Husk forsikringen og blå sygesikringskort

Selvom mange af de adspurgte danskere frygter at blive ramt af ubehagelige oplevelser på ferien, så rejser mange alligevel uden en rejseforsikring.

37 procent af de 18-25 årige har for eksempel rejst uden en rejseforsikring uden for Norden, viser en tidligere rundspørge foretaget af Epinion for Forsikringsguiden. Bliver man syg eller kommer ud for en ulykke på ferien uden at være forsikret, kan det blive en dyr affære.

- Det giver tryghed på rejsen at have en god rejseforsikring. Hvis man kommer ud for et uheld og får brug for hjemtransport, kan det blive en rigtig dyr fornøjelse, der hurtigt kan løbe op i 100.000-200.000 kroner. Det dækker rejseforsikringen. Den dækker også, hvis man har ekstraudgifter ved læge- eller et hospitalsbesøg, siger Mette Andersen fra If.

