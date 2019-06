Dette gider danskerne ikke længere på deres ferie

Turister fra Norge, Danmark, Sverige og Finland vil reducere deres plastiskforbrug, feste mindre, droppe solbadningen og holde sig ude fra forlystelsesparker og vandland.

Det er i hvert fald resultatet af en undersøgelse, som rejseselskabet Spies står bag. Spies har i en nordisk undersøgelse med over 18.000 respondenter undersøgt ferievaner, tendenser og ønsker hos forbrugerne.

'Ferierapporten 2019' er resultatet af undersøgelsen, og den fortæller blandt andet, at otte ud af ti ferierejsende ønsker at reducere deres brug af plast på destinationen, oplyser Spies i en pressemeddelelse.

Desuden er det kun tre procent af de 18-35-årige, som ser festen som hovedformålet med ferien. 87 procent svarer, at formålet med ferien er tid til hvile og 57 procent svarer, at de bruger ferien til at reflektere over livet derhjemme. Faktisk fortæller rapporten, at for Gen Z og Millenials er tendensen, at de drikker kvalitetscocktails fremfor store mængder billig alkohol, og at de vil hellere dyrke yoga, finde de lokale oplevelser og have god tid til at restituere, end de vil feste natten lang.

Undersøgelsen fortæller også, at rendyrket solbadning blandt de unge er yt. Blandt de 18-35-årige er det kun seks procent, som svarer, at solen er det vigtigste trækplaster, når de skal bestille en ferierejse.

Syv ud af ti danskere har stort set ingen interesse i at besøge vand- og forlystelsesparker.

Mere bæredygtighed

Tendenserne viser også, at vi i højere grad er opsatte på at finde lækre hoteller, god mad og at tænke på bæredygtighed, når vi skal vælge ferie. Fire ud af ti vælger rejseselskab på grund af selskabets bæredygtighedsarbejde.

- Danskerne prioriterer deres ferierejse, men vi kan se, at krav og forventninger er noget anderledes, end de var for bare nogle år siden. Hotellerne bliver vigtigere, maden skal helst være lokal og gerne med vegetariske alternativer, og vi kan konstatere, at der er forventninger om, at vi tænker bæredygtighed ind i alle led af rejsen, siger Lisbeth Nedergaard, Kommunikationschef i Spies, i pressemeddelelsen.

Forbrugerne er stadigt mere bevidste om rejsebranchens bæredygtighedsarbejde. Ni ud af ti påpeger, at det er et fælles ansvar for rejseselskabet og kunderne at skabe en mere bæredygtig rejse.

