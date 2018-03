Diamanter og guld overalt: Fly taber last til over tre milliarder

Langt de fleste har nok en drøm om, at det pludselig regner med guld og diamanter fra himlen.

Det var imidlertid virkeligheden torsdag, da et fly lastet med guld, diamanter og platin tabte næsten hele dens værdifulde bagage på landingsbanen i lufthavnen i Yakutia i Rusland.

Værdien er i alt anslået til 368 millioner dollars - svarende til 3,1 milliard danske kroner.

Det skriver flere udenlandske medier, blandt andet Newsweek og Business Insider.

Eftersøgning i gang

Nimbus Airlines AN-12-flyets problemer begyndte allerede, da det lettede. Her faldt lugen nemlig af.

Billeder viser, at den dyrebare last var spredt over hele landingsbanen.

Flyet skulle efter sigende havde tabt guldbarre helt op til 26 kilometer væk fra lufthavnen i Yakuita.

Her besluttede besætningen på flyet at nødlande i den nærliggende lufthavn Megan.

Det lokale politi forseglede efterfølgende hele landingsbanen, imens der stadig er en stor eftersøgning i gang i håb om at finde resten af 'skatten'.

Canadiske ejere

Planen med den store last var, at den først skulle lande i den russiske by Krasnojarsk, hvorefter den skulle være fløjet til guldminen Kupol.

Ifølge lokale medier skulle lasten tilhøre firmaet Chukotka Mining and Geological Company. 75 procent af det private firma er ejet af canadiske Canadian Kinross Gold.

De tekniske ingeniører, der klargjorde flyet, er lige nu tilbageholdt.

Jakutsk er hovedstaden i Republikken Sakha (Jakutien).

De er den region i Rusland, der producerer flest diamanter.