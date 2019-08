Diarré og benbrud: I dette land har vi flest rejseulykker

Skal du til Tyrkiet, så skal du måske være ekstra vaks med rejseforsikringen. Tyrkiet indtager nemlig førstepladsen, som landet hvor flest danske turister er kommet til skade i årets sommerferie.

Ifølge SOS International har godt 4500 danskere haft brug for hjælp på udlandsrejsen i juni og juli (til og med uge 29), og Tyrkiet er det land, hvor flest skader bliver anmeldt. Det har ellers længe været Spanien, som har haft den kedelige førsteplads efterfulgt af Grækenland, men indenfor de sidste to år har Tyrkiet nu overhalet dem begge i sommersæsonen.

Se også: Udenrigsministeriet advarer danskere i ferieparadis

Det skyldes ikke, at Tyrkiet er blevet farligere at rejse til, men tværtimod at danskerne i højere grad er begyndt at rejse til Tyrkiet igen.

- Der har været stille på rejsedelen til Tyrkiet på grund af terror og politisk uro i landet. Jeg tror, at skrækken for det er ved at aftage. Tit er det skrækken for terror, der afholder danskerne fra at rejse til visse lande, siger divisionsdirektør i SOS International, Karin Tranberg til Ekstra Bladet.

De hyppigste former for anmeldte skader er såkaldt turistmave, som på godt dansk også bare går under navnet dårlig mave. To andre hyppige skader er benbrud og rygsmerter.

Se også: Sådan undgår du dårlig mave på ferien

Undgå all-inclusive buffeter

Det er ærgerligt at bruge sin ferie på at være syg. Derfor skal man tage sine forholdsregler, når man rejser og følge et par simple råd.

- Risikoen for maveinfektioner er især stor i Tyrkiet, fordi de har mange hoteller med all-inclusive buffeter, hvor mange mennesker er rundt om maden. Derfor skal man huske håndhygiejnen og tænke sig godt om. Lad vær med at spise mad, der ikke ser gennemkogt ud, og husk at drik vand på flaske. Mindreårige og ældre skal især passe på, fordi de hurtigere mister væske ved maveinfektioner, siger Karin Tranberg.

Se også: Uheldig på ferie: Kostede 853.000 kroner

Hvis uheldet alligevel er ude, så skal man skynde sig at ringe til alarmcentralen.

- Man skal ringe til alarmcentralen med det samme, fordi det hurtigere går over, hvis man får antibiotika fra start. Hvis man venter for længe og bliver helt dehydreret, så kommer man højst sandsynligt til at blive indlagt i et par dage, og det ødelægger ferien, siger Karin Tranberg.

Se også: Børnefamilie gasset af tyve på ferien: 'De kunne have skåret halsen over på os'

Blåt sygesikringskort dækker ikke

En vigtig ting at have for øje, inden man tager til Tyrkiet er, at det almindelige blå EU-sygesikringskort ikke gælder i Tyrkiet, fordi Tyrkiet ikke er medlem af EU.

Hos forsikringsselskabet Alm. Brand har man set en stigning i anmeldte skader på udlandsrejser i sommerugerne, og også her råder man turisterne til at være ekstra opmærksom på sin forsikring, inden man tager uden for EU, da det kan blive meget dyrt, hvis man selv skal betale hospitalsregningen i Tyrkiet.

- Vi ser heldigvis, at flere begynder at tegne en rejseforsikring, men vi ser også flere tilfælde, hvor de rejsende tror, at de er dækket og pludselig får sig en ubehagelig overraskelse. I EU er man stillet ligesom landets egne borgere, når man medbringer et EU-sygesikringskort. Men det er ikke alle lande i EU, som har gode, offentlige hospitaler. Så det er en god idé at tjekke op på sit ferielands hospitalsvæsen, inden man tager afsted uden en rejseforsikring, fortæller direktør for forsikring privat i Alm. Brand Pia Holm Steffensen i en pressemeddelelse.

Se også: Fire ud af ti har ingen idé: Sådan virker det blå sygesikringskort