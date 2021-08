Direkte til Thailand: Ny jysk flyafgang

Mellemlandingen er sløjfet, når rejsebureauet TUI slår dørene op til deres spritnye flyruter fra Billund til Thailand. Rejseglade jyder kan nu se frem til at flyve med selskabets helt egne fly mod de to populære destinationer Phuket og Krabi. Det skriver Standby.dk.

I øjeblikket er smittetrykket alarmerende højt i Thailand, men alligevel satser TUI på tre nye afgange til destinationen. Kommunikationschef i TUI, Mikkel Hansen, siger, at virksomheden forsøger at sikre sig, at forholdene er i orden, før de sender deres gæster afsted.

- Vi er i dialog med både danske og thailandske myndigheder omkring, hvordan vi bedst muligt kan genåbne for danske gæster, siger Mikkel Hansen i en pressemeddelelse.

Der er tale om tre rejser på 14 dage fra Billund til Thailand, og TUI kan have 348 passagerer ombord på deres egne Dreamliner-fly. Det er den største flytype, rejsebureauet har.

Afhængig af rejsevejledninger

I øjeblikket er Thailand orange i Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvilket betyder, at de fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet, medmindre man er færdigvaccineret.

TUI's nye flyrute mod Thailand har første afgang i 2022, så rejsevejledningerne kan nå at ændre sig inden da.

TUI har for nyligt annonceret, at der er en stigende interesse på flere af deres direkte afgange fra Billund i efterårsferien. De har blandt andet været nødsaget til at indsætte flere fly på ruten mellem Billund og Gran Canaria for at imødekomme efterspørgslen.