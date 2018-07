Direktør indførte fire-dages-arbejdsuge: Sådan gik det

Direktøren i en virksomhed i New Zealand implementerede en fire-dages-arbejdsuge i stedet for fem dage i en testperiode på to måneder, og nu er resultaterne offentliggjort

Mange danskere kender højst sandsynligt godt til følelsen af, hvordan ferier og weekender på en eller anden måde kan formå at forsvinde på et splitsekund.

Fredag er man træt efter en lang arbejdsuge, og søndag skal man allerede til at gøre sig klar til en ny, så det er ofte kun lørdag, man rigtig kan nyde, da det er den eneste dag, hvor man har energi til at være længe oppe og med god samvittighed kan sove længe næste dag.

Den irritation slipper medarbejderne i en new zealandsk virksomhed dog for i fremtiden.

Efter at direktøren for virksomheden i en testperiode på to måneder implementerede en fire dage lang arbejdsuge i stedet for fem dage, har resultaterne nemlig vist sig at være en så massiv succes, at han vil implementere det for alvor.

Det skriver CNN.

Chokeret direktør: Hvorfor betaler jeg dem per dag?

Direktøren for virksomheden, der hedder 'Perpetual Guardian', og som er en ejendomsmæglervirksomhed, indgik angiveligt et samarbejde med et research-hold, der skulle teste de i alt 240 medarbejdere i løbet af de to måneder.

Medarbejderne fik samme løn som normalt i perioden, og det viste sig, at de alle som minimum formåede at overholde samme arbejdsniveau til trods for, at de arbejdede en dag mindre om ugen, og oven i det faldt deres stressniveau alligevel med hele syv procent - fra 45 procent til 38 procent.

Derudover viste undersøgelsen, at deres engagement, lederskab samt deres samarbejde med kollegaer steg med mellem 18-20 procent.

- Det var bare noget, jeg ville prøve af, fordi jeg ville forsøge at forbedre arbejdsmiljøet for mine medarbejdere, siger virksomhedens direktør, Andrew Barnes, til det amerikanske medie og fortsætter:

- Jeg sætter stor pris på mine medarbejders besvarelser, som går udover min vildeste fantasti.

Ifølge direktøren viste en firmaundersøgelse tilbage i 2017, at kun 54 procent af medarbejderne følte, de kunne balancere arbejdspresset. Efter den to måneder lange testperiode lød tallet på hele 78 procent.

Derudover påpeger han, at den fire dage lange arbejdsuge desuden har betydet, at medarbejderne er mere produktive, og at de bruger mindre tid på sociale medier og andre ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter.

- Så hvorfor betaler jeg dem for, hvor mange dage de er på kontoret i stedet for at betale dem for, hvad de leverer?, lyder det fra direktøren, der altså nu konsekvent vil lade sine medarbejdere arbejde en dag mindre om ugen.

