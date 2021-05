Disney indretter suite i skorsten på krydstogtskib

Det skorter ikke på fantasi, når Disney skal finde nye måder at tjene penge på sit enorme univers af tegnefilmsfigurer.

Seneste påfund er at indrette en luksussuite i skorstenen på et krydstogtskib.

Det skriver Disney i en pressemeddelelse, hvor selskabet løfter sløret for sit næste krydstogtskib, der får plads til 2500 passagerer.

Wish Tower Suite, som skorstensværelset kommer til at hedde, er delt op i to etager og fordelt på to store soveværelser, et børneværelse, et mindre bibliotek og fire badeværelser.

Et blik ind i den 200 kvadratmeter store luksussuite. Illustration: PR

Hertil kommer et stort spise- og køkkenområde samt egen elevator og butlerservice.

Luksus i børnehøjde

Suiten er tænkt som 'kirsebærret på toppen' af det nye krydstogtskib Disney Wish, som er det femte i rækken af krydstogtskibe fra den amerikanske underholdnings- og oplevelseskoncern.

Skibet råder over 1254 kahytter og suiter, hvoraf 90 procent er med havudsigt.

Jomfruturen er planlagt til 9. juni 2022 med afgang fra Port Canaveral i Florida, der bliver skibets hjemstavn.

Herfra sættes der kurs mod Nassau og Disneys egen privatø, Castaway Cay, som koncernen købte af Bahamas’ regering i 1999.

Foruden en suite i skorstenen kan Disney Wish prale af et virvar af svømmebassiner og vandrutsjebaner, teatre og hjemmebiografer, en Star Wars-bar for de voksne og et opholdsområde indrettet som et Disney-slot.

Priserne er endnu ikke offentliggjort. De første billetter bliver sat til salg i denne uge.