Disney World beskyldes for at photoshoppe mundbind på gæster

Hvis gæster i Disney World tror, at de kan få et fedt rutsjebanefoto med hjem ved lige at liste mundbindet ned over hagen, inden blitzen går af, så kan de godt tro om.

Næ nej, den går ikke.

Den berømte forlystelsespark i Florida er nemlig begyndt at photoshoppe ansigtsmasker på gæster, som forbryder sig mod reglerne.

På Twitter har WDW News Today, et fanmedie dedikeret til Disneys forlystelsesparker, delt et rutsjebanefoto, hvor man - hvis man zoomer - tydeligt kan se, at nogen har udstyret kvinden i den bagerste vogn med en digital ansigtsmaske.

Det er WDW News Today, der har gravet historien frem, men også anerkendte medier som Independent og Insider bringer den.

Strenge regler

Disney World har strenge regler for brug af ansigtsmaske. For eksempel er det ikke tilladt at gå og spise i forlystelsesparken, da man så vil være nødt til at frigøre munden.

Tidligere har forlystelsesparken afvist at udlevere rutsjebanefotos af gæster, der har fjernet deres mundbind under de vilde loops og skarpe sving. Men det gav et andet problem, for hvad så med dem, der overholder reglerne? Hvorfor skal det ligge dem til last, at der er urent trav i nabovognen?

Ifølge WDW News Today er metoden med at photoshoppe anvendt på mindst to forlystelser i Disney World i Florida.

Genialt eller latterligt?

På Twitter er der blandede reaktioner til Disneys nye retoucheringspen.

- Genial idé, skriver brugeren Natz, mens en anden bruger, Steve Kirk, undrer sig over formålet med en digital ansigtsmaske.

- Det her er ved at blive latterligt, skriver han.