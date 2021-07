Disneyland fjerner udskældt seværdighed

Attraktionen er blevet kaldt racistisk og stødende over for oprindelige folk

Det fleste forbinder nok Disneyland med endeløs sjov, vilde forlystelser og en kvalmende mængde søde sager. Men den verdenskendte temapark er ikke kun spas og løjer. Tidligere på året mødte forlystelsen Jungle Cruise nemlig hård kritik grundet dens uheldige fremstilling af oprindelige folk.

Disneyland tog kritikken til sig og har nu valgt at fjerne de udskældte dele af forlystelsen i deres forlystelsesparker i Californien og Florida. Stammedans og spyd med skrumpede hoveder er derfor blevet taget ud af den syv minutter lange Jungle Cruise.

Det skriver Independent.

I en pressemeddelelse skriver Disneyland, at den ændrede forlystelse fremover vil ‘afspejle og værdsætte mangfoldigheden i verden omkring os’. De understreger samtidig, at Jungle Cruise stadig vil være den samme forlystelse, som ‘gæsterne kender og elsker’.

Nye, mangfoldige tider

Den seneste tid har en række af kontroversielle seværdigheder stået for skud, heriblandt statuen af den famøse afdøde skuespiller Marilyn Monroe som fik hug for at være sexistisk.

Det er nye tider og det gør Disneyland en dyd ud af at tilpasse sig til.

- Vi evaluerer konstant, hvordan vi kan forbedre vores attraktioner og oplevelser i vores parker. Vi vil sikre os, at alle har den bedste oplevelse, og at gæster fra hele verden kan relatere til de historier, vi deler og hvordan vi bringer dem til live, skal respektere diversitet, siger Chris Beatty, Disneys creative director, til Independent.

Danskerne må dog vente lidt med at opleve Jungle Cruise-forlystelsen, da indrejser i USA stadig ikke er muligt. Savner man det magiske kongerige alt for meget, kan man dog gøre som familien Thornock og genskabe forlystelsesparken hjemme i stuen.