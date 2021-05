Disneyland Paris genåbner med et brag: Nye forlystelser og hotel

Coronavirus er på retræte i Frankrig, hvor mindst 20 millioner indbyggere har fået første vaccinestik, og præsident Emmanuel Macron onsdag har givet tilladelse til at genåbne caféer, restauranter, biografer, teatre og museer.

Nu er der også sat en dato på genåbningen af Europas mest berømte forlystelsespark.

Disneyland i Paris slår dørene op 17. juni efter mere end otte måneders nedlukning.

To lukninger har Disneyland gennemgået siden begyndelsen af pandemien.

Gitteret til forlystelsesparken gik første gang ned i marts 2020 og varede indtil juli, hvorefter det var slået op frem til Frankrigs anden nedlukning i oktober.

Nye attraktioner

Disneyland byder gæsterne velkommen tilbage med en række restriktioner.

Hver dag vil et begrænset antal billetter være til rådighed via et online reservationssystem, og lykkedes det dig at få adgang, bliver det med krav for alle gæster fra 6 år og op om at bære mundbind og overholde de officielle afstandskrav.

De otte måneders pause har Disneyland udnyttet til at forberede en række nye attraktioner, herunder selfie-spots og forlystelse i Cars-tema.

Artiklen fortsætter under opslaget …

Største nyhed er det firestjernede Hotel New York - The Art of Marvel, der er udformet som et kunstgalleri med alle superheltene fra Marvel-universet.

Også Disneyland i Florida fik for nylig lov at genåbne med begrænset kapacitet.