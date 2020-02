Disse europæiske steder skal du besøge i 2020

Turisterne har talt.

Mere end 600.000 turister fra hele verden har stemt på årets bedste europæiske destinationer og vinderen er den franske by Colmar.

Det er organisationen European Best Destination, som hvert år kårer de bedste destinationer i Europa med hjælp fra deres brugere. European Best Destination er en sammenslutning af over 300 turistkontorer i Europa samt EDEN Netværket, der er støttet af EU. Organisationen er sat i verden for at promovere europæisk kultur og turisme.

Colmar vinder overlegent

Med 172.000 af stemmerne vinder den franske by Colmar overlegent i år. Det kan skyldes, at byen er god at besøge hele året rundt. Både områdets vinmarker og byens julemarked bliver fremhævet.

- Byens julemarked og fantastiske julelys er uovertruffen. Destinationen er også et besøg værd om foråret, hvor der også er markeder og flere kulturelle events. Om sommeren og efteråret kan man besøge vingårdene i området, skriver European Best Destination.

Athen på andenpladsen

På andenpladsen kommer Grækenlands hovedstad Athen.

- Mere populær end nogensinde. Athen er en by i konstant udvikling. Traditioner møder det moderne i museer, butikker, restauranter og barer i Athen. Sammen med Rom er Athen vuggen til vores civilisation: Det er et fantastisk dynamisk, levende friluftsmuseum, skriver European Best Destination.

Akropolis i Athen. Foto: Colourbox

København dumpet: Disse steder skal du besøge i 2020

Tbilisi er blevet populært

Det sidste år har man næsten ikke kunne slå op i et rejsemagasin uden, at Georgiens hovedstad bliver lovprist, som det nye sted, man bare skal til. Der er endnu ikke for mange turister, men det kommer der nok snart. Tbilisi kommer ind på en tredjeplads.

- Hovedstaden i Georgien er den ideelle destination for kultur, gastronomi, diversitet og arkitektur. Wow-effekten er garanteret, skriver Best European Destination.

Udsigt over den gamle by i Tbilisi. Foto: Colourbox

Øger turismen

Ifølge Best European Destination har det stor betydning at komme på listen.

I 2017 blev byen Porto i Portugal kåret som årets destination og samme år steg antallet af turister med 17 procent. I 2016 var det byen Zadar i Kroatien, som blev promoveret som den bedste destination. Ifølge Best European Destination steg tilgangen af turister i Zadar med 25 procent det år.