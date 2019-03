Disse flyselskaber har aldrig haft ulykker

Over de seneste år har vi hørt om flere skræmmende flystyrt, og selvom der ikke finder flere sted end tidligere, så kan det godt gøre de rejsende urolige.

Men fortvivl ikke. Der er stadig en hel del selskaber, der aldrig har haft et styrt eller uheld ombord.

The Telegraph har samlet hele listen over 45 flyselskaber uden en plet på CV'et.

Qantas Airlines

Det australske flyselskab kåres år efter år som det sikreste i verden, og mens det har fløjet siden 1921, så har der ikke været nogen uheld eller dødsulykker siden 1951. Før da havde det haft fire fatale ulykker, fordi Qantas fløj for de allierede under Anden Verdenskrig, mens et af deres propelfly styrtede ned i 1951. De har dog aldrig haft en ulykke med et passagerfly.

Easyjet

Britiske EasyJet har aldrig haft en eneste ulykke. Ifølge The Telegraph er det nærmest umuligt at finde mindre uheld ombord i flyselskabets historik.

Ryanair

Det kan godt være, irske Ryanair bliver kritiseret uden lige for sine indviklede bagage- og gebyrregler samt lave lønninger, men faktum er, at de aldrig har haft en ulykke. Flyselskabet har fløjet i 33 år, og kom kun tæt på i 2008, da et af deres passagerfly måtte nødlande i Rom i Italien, efter det havde ramt en gruppe fugle i luften.

Her er den fulde liste over de 43 flyselskaber uden ulykker:

- Air Berlin (under konkurs)

- Air Europa

- AirTran Airways

- Allegiant Airways

- Cape Air

- Chautauqua Airlines

- CommutAir

- DragonAir

- EasyJet

- Emirates

- Era Alaska

- Expressjet Airlines

- Frontier Airlines

- GoJet Airlines

- Hainan Group

- Hawaiian Airlines

- Horizon Air

- Jazz Air

- Jet Airways

- JetBlue

- Jetstar

- Lion Airlines

- Mesa Airlines

- Olympic Airways

- Oman Airways

- Pinnacle Airlines

- Qantas (efter 1951)

- Qatar Airways

- Republic Airlines

- Ryanair

- Shenzhen Airlines

- Shuttle America

- Spirit Airlines

- Swiss

- Trans State Airlines

- Transaero Airlines

- Ukraine International Airlines

- Vietnam Airlines

- Virgin Atlantic

- Virgin America

- Virgin Australia

- Vueling

- Westjet