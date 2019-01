Disse flyselskaber har de mest forstyrrende passagerer

Ryanair tager den uheldige førsteplads og er det flyselskab, hvor der er størst risiko for at støde på forstyrrende rejsende

417.

Så mange hændelser med forstyrrende eller voldelige flypassagerer fandt der sted i Storbritannien i 2017.

Det er en stigning på intet mindre end 231 hændelser, hvis man kigger på årene fra 2012 til 2016, hvor der i gennemsnit 'blot' var 186 hændelser om året.

Det viser en undersøgelse fra forbrugerorganisationen Which?, som er baseret på statistik fra den britiske luftfartsmyndighed Civil Aviation Authority (CAA). Det skriver Daily Mail.

Og der er i den grad forskel på, hvor stor risikoen for at være vidne til voldelige eller forstyrrende passagerer er, alt efter hvilket flyselskab man flyver med.

Således har intet mindre end hver sjette Ryanair-passager (17 procent) oplevet at være på et fly med en forstyrrende passager i løbet af 2017.

Thomas Cook og TUI tager anden- og tredjepladsen på den uheldige liste, da henholdsvis 15 og 14 procent af deres kunder har oplevet forstyrrende hændelser i 2017, mens EasyJet lander på fjerdepladsen med 13 procent.

Fulde passagerer er de værste

Ifølge undersøgelsen har hver tiende flypassager angivet, at de har været vidner til hændelser med forstyrrende passagerer, der enten har råbt, været fulde eller lignende.

Which? har blandt andet været i kontakt med en ferierejsende, som har været vidne til en rasende medpassager, der måttes 'tackles til jorden' af en politibetjent, fordi personen blev sur, da kabinepersonalet nægtede at servere mere alkohol.

En anden passager oplyser, at en gruppe rejsende på vej til et polterabend gik helt amok, og at flere af dem blandt andet forsøgte at sætte ild til flysædet.

Forbrugerorganisationen påpeger i undersøgelsen, at det er bekymrende, at flyselskaberne tilsyneladende ikke er i stand til at håndtere de forstyrrende passagerer, der især skaber problemer, når de har drukket alkohol.

- Flyselskaberne har anerkendt, at der er et problem, men tilgangen fra nogle af flyselskaberne, der ofte tilskynder kabinepersonale til at sælge meget alkohol ved at betale provision, lever ikke op forventningen, lyder det fra Which?.

EasyJet har udtalt, at de mener, at det burde være en forbrydelse at indtage toldfri alkohol på flyvninger, mens Ryanair tidligere har udtalt, at de opfordrer til strammere regler for servering af alkohol i lufthavne.

Which? påpeger dog på trods af dette i deres rapport, at en EasyJet-stewardesse har fortalt dem, at EasyJet-ansatte bliver belønnet for at sælge meget alkohol, mens Ryanair tidligere har tweetet et billede med en stangstiv ung rejsende for at sælge flere flybilletter.

CAA siger til Daily Mail, at de efterlyser strammere domme for de passagerer, der bryder loven om bord på flyene.

- Folk bør kunne flyve uden at være bekymret for, om deres rejse bliver ødelagt af forstyrrende passagerer, som har fået en for meget indenbords, siger rejseredaktør Rory Boeland fra Which? og fortsætter:

- Flyselskaberne bør tage mere ansvar for at forhindre folk i at drikke for meget alkohol.

Det siger flyselskaberne

Daily Mail har kontaktet Ryanair, som ikke er vendt tilbage på mediets henvendelse. Det har Thomas Cook dog, som siger følgende:

- Vi vil gerne have, at alle vores kunder har en sikker og afslappende rejse med os. Forstyrrende passagerer kan ødelægge en flyvetur for de andre passagerer og kan forårsage store problemer for vores ansatte. Vi anerkender flyselskabernes medansvar om at reducere denne form for opførsel, og vores medarbejdere er trænet i at spotte rejsende, der har fået en for meget, og i at stoppe med at servere alkohol for dem.

TUI er også vendt tilbage på Daily Mails henvendelse og siger følgende:

- Denne research repræsenterer en lille del af de seks millioner kunder, der flyver med os hvert år. Selvom hændelser med forstyrrende passagerer er sjældne, vil vi fortsætte med at samarbejde med resten af flyindustrien for at hjælpe med at løse problemet.

EasyJet afviser, at de belønner kabinepersonale, der sælger meget alkohol og siger følgende til Daily Mail:

- De fleste hændelser med forstyrrende passagerer er forårsaget af, at den rejsende har drukket for meget alkohol, inden de kommer om bord på flyet.

Du kan se hele listen over flyselskaberne med flest forstyrrende passagerer herunder:

Disse flyselskaber har de værste passagerer Ryanair - 17 procent Thomas Cook - 15 procent Tui - 14 procent EasyJet - 13 procent Jet2 - 11 procent Emirates - 8 procent Virgin - 8 procent BA - 7 procent Flybe - 5 procent Norwegian - 5 procent Kilde: Which?

