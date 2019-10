Djurs Sommerland lukker forlystelse efter 27 år

- Nej, nej, nej!

Det er ikke alle, som har taget nyheden om, at Jungle Safari i Djurs Sommerland lukker, lige godt. Sådan udtrykte en bruger på Facebook sig nemlig, da forlystelsesparken offentliggjorde nyheden i går på det sociale medie.

Rigtig mange mennesker har også besøgt stedet de sidste 27 år. Ifølge Djurs Sommerland har over 10 millioner mennesker prøvet forlystelsen. Opslaget har da også fået over 5000 brugere til tasterne indtil videre.

Flere begræder nyheden om, at de aldrig mere skal høre King Kong brøle i parken eller sejle i de gule bananbåde.

- Øv, bananbåden har været min aktivitet med børnebørnene. Det var den, de kunne lokke mormor/farmor med i, skriver Gunhild Sommer Heibøl på Facebook.

Andre brugere er dog ikke så nostalgiske og kan godt se pointen i at udskifte nu.

- Var det ikke os, der talte om hvor fucking gammel og shitty den forlystelse egentlig er? hahaha, skriver brugeren Rasmus Flarup.

Den observation har Djurs Sommerland også gjort sig.

- Den har ikke helt det niveau, som vi gerne vil have i Djurs Sommerland fremover. Vi er kommet til den konklusion, at Jungle Safari skal sejle sin sidste tur, siger direktør Henrik B. Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Djurs Sommerland lover, at folk kan glæde sig til 2021, da der vil komme noget nyt, som ifølge sommerlandet er 'meget bedre for hele familien'.

Skulle du have lyst til at prøve Jungle Safari en sidste gang, så kan det nås indtil 20. oktober.

Opslaget som har fået mange til at udtrykke ærgrelse over, at Jungle Safari lukker.