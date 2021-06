Dobbelt så mange rejsepas i år

399 kroner skal det koste at rejse landet tyndt, men altså kun, hvis du er så heldig at få fat i et rejsepas.

Sidste år var der rift om de få rejsepas, men i år bliver der udbudt 100.000 rejsepas, hvilket er dobbelt så mange som sidste år. Det oplyser DSB.

- Jeg er sikker på, at det vil give oplevelser og aktivitet ikke mindst i de store byer, hvor der i den grad er plads til sommergæster, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Det er en udmøntning af aftalen om sommerpakken, som et flertal af Folketingets partier blev enige om.

Du skal være hurtig

De mange rejsepas kan købes fra 15. juni og frem til august, men sidste år blev de revet væk på kun tre dage. Derfor skal du være hurtig, hvis du er interesseret i et rejsepas.

Det koster 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn fra 12-15 år. Børn under 12 år rejser gratis. Sidste år kostede det 299 kroner for et rejsepas.

Som en del af den nye sommerpakke genindføres gratis færgebilletter også på nogle indenrigs-afgange. Denne gang bliver det dog valgfrit for færgeoperatørerne, hvilke afgange der skal være gratis. Det sker for at sikre, at færgerne ikke bliver for fyldte.

De gratis færgebilletter vil gælde for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort, og ordningen kommer til at vare fra juli til og med september.