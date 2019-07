Dødsfald og åbne sår: Ferieparadis ramt af kødædende bakterie

Florida er en særdeles populær feriedestination, men høje temperaturer i området har gjort, at havet ved ferieparadiset nu er blevet ramt af en kødædende bakterie, Vibrio.

Bakterien har på det seneste været skyld i flere infektioner, åbne kødsår og endda dødsfald blandt personer, som har besøgt strande langs USAs østkyst. Det skriver TV2.no på baggrund af en historie fra CBS News.

Bakterien, som ifølge medierne er i slægt med kolera-bakterien, kan komme ind i kroppen via åbne sår, og Vibrio er desuden kødædende. I yderste tilfælde kan den være dødbringende.

Var ikke i vandet

En af de personer, som blev smittet med den farlige bakterie, er Tyler King.

Han arbejder med vandsportsaktiviteter ved Santa Rosa Beach i Florida. Han fortæller til CBS News, at han blev smittet, til trods for at han ikke engang var direkte i kontakt med vandet.

I forrige uge mærkede han pludselig hævelser i venstre overarm, og efter et par timer var armen tre gange normal størrelse.

- Hvis jeg havde lagt mig til at sove og var vågnet med dette sygdomsforløb, ville jeg nok have manglet en arm nu, siger han til CBS News.

King siger, at han ikke ved, hvordan han blev smittet.

Fatalt fald

Værre gik det 77-årige Lynn Flemming, som er bosat i Florida. For nylig havde hun besøg af sin søn Wade og hans familie, og de valgte at tage på strandtur til Coquina Beach.

På strandturen faldt Lynn Flemming, og i faldet fik hun et to centimeter stort sår på skinnebenet.

En livredder rensede såret og satte bandage på såret, men infektionen spredte sig, og to uger senere døde kvinden.

Hun er den anden person, der har været på ferie på en strand i Florida og er blevet diagnosticeret med diagnosen nekrotiserende fasciitis inden for den seneste måned.

Ifølge det amerikanske Center for Sygdomskontrol- og Forebyggelse, CDC, bliver cirka 80.000 personer hvert år smittet i USA, mens der er 100 årlige dødsfald i USA på grund af bakterien.

Du kan læse mere om Vibrio-bakterien på sundhed.dk.

