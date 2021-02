Dommedagsbunker bliver turistmål

Den globale frøbank på Svalbard er tænkt som menneskets og verdens fremtidsforsikring, skulle planeten blive ramt af atomulykker, plantesygdomme og andre katastrofer, men snart kan den selv blive oversvømmet - af selfiestænger og souvenirs.

Svalbard Global Seed Vault skal nemlig have sit eget velkomstcenter for turister.

Det skriver dpa.

The Arc skal velkomstcentret hedde. Her får nysgerrige sjæle mulighed for at kigge nærmere på indholdet i den verdensberømte dommedagsbunker. Primært frø. Millioner af frø, som er fragtet til fra hele kloden, så de kan tages op af permafrostdybfryseren og bruges til at dyrke nye afgrøder i kølvandet på en naturkatastrofe.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Frøene er lagret i permafrosten, hvor der er en konstant temperatur på 18 minusgrader. Foto: NordGen

Idéen er at samle frø fra hele planeten og sikre dem mod globale katastrofer. Foto: NordGen

Har fået nok: Blæser på myndighedernes krav om at holde lukket

Digitalt arkiv

Velkomstcentret kommer også til at huse dele af Arctic World Archives. Det er et digitalt arkiv, der indeholder data om 'menneskelig arv', og som er bygget til at modstå globale katastrofer.

Svalbard Global Seed Vault menes at være et af de sikreste steder i verden. Det ligger på en fjern ø mellem Norge og Grønland og er hugget ind i et bjerg.

Velkomstcentret kommer dog ikke til at ligge inden i den globale frøbank. I stedet bliver det placeret i Longyearbyen, der er den største by på Spitsbergen, som er en af Svalbard-øerne.

Centret er planlagt til at åbne i 2022.

Mumie med guldtunge udgravet i Egypten