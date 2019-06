Drama: Her redder han sønnens liv

Det var en solrig og stille søndag, da Albert Passavanti og hans familie lå og slappede af ved en pool i Palm Beach i Florida.

Pludselig tog det hele dog en dramatisk drejning, da Passavantis lille søn på et år og seks måneder faldt i poolen efter at have jagtet en badebold.

Det skriver flere medier, heriblandt CNN.

Da faren opdagede, at sønnen var i fare, skyndte han sig at reagere. Uden tøven sprang Albert Passavanti i poolen.

- I det sekund du ser det, får du Superman-styrke og er bare nødt til at gøre det, der er nødvendigt, sagde Passavanti til WPTV.

Episoden fandt sted 23. juni i år, og i videoen øverst i artiklen kan du se den dramatiske redningsaktion.