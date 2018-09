Drama i Dublin: 23-årig jagtede fly på startbanen

En 23-årig mand, der var kommet for sent, ville ikke acceptere, at han ikke kunne komme med på flyet, selvom det allerede var i gang med at gøre klar til at lette

En 23-årig irsk mand tog bestemt ikke lufthavnspersonalets ord for gode varer, da han torsdag morgen kom for sent til sit fly i Dublin Airport i Irland.

I stedet for at opgive at komme om bord på flyet til den hollandske hovedstad Amsterdam, som allerede var i gang med at gøre klar til at lette, skaffede han sig adgang til startbanen ved at forcere en dør, hvorefter han febrilsk løb mod flyet med sin kuffert under armen, mens han vinkede for at få piloten til at stoppe.

Det skriver BBC.

Ireren havde dog bestemt ikke succes med at få stoppet Ryanair-flyet, men blev i stedet brutalt tacklet af lufthavnspersonale og sidenhen arresteret af politiet.

Se en video af manden, der bliver holdt nede af lufthavnspersonale på startbanen, herunder (artiklen fortsætter under videoen):

A passenger was pinned to the ground by police at Dublin Airport this morning after running out of the terminal towards the plane https://t.co/at941vkeK6 pic.twitter.com/CPVCdycDwD — BBC News NI (@BBCNewsNI) 27. september 2018

Viste røv til journalister

Senere på dagen blev den 23-årige fremstillet i retten, hvor han blev sigtet for hærværk mod døren i lufthavnen.

Han betalte kort efter sin egen kaution på 178 pund (1500 kroner) og kunne forlade retten, hvor han dog skal møde op igen den 8. november for at modtage sin straf.

Da han forlod retten råbte og skreg han angiveligt efter de fremmødte journalister og smed på et tidspunkt bukserne for at vise dem sin bagdel.

Ifølge BBC blev flyet, som den irske mand forgæves forsøgte at komme om bord på, forsinket med 21 minutter fra lufthavnen i Dublin, men det landede dog til tiden i Amsterdam.

En talsmand fra flyselskabet fortæller i en officiel udtalelse, at den irske mand bestemt ikke var tilfreds, da personalet gav ham beskeden om, at han ikke kunne komme med på flyet.

- En mandlig og en kvindelig passager kom for sent til en Ryanair-flyvning til Amsterdam i morges (torsdag morgen, red.) og ankom først efter, at gaten var blevet lukket.

- Da de snakkede med Ryanair-personalet ved gaten, blev manden ophidset og begyndte at banke på vinduet for at få flyet til at vente, før han til sidst tvang sig adgang til startbanen og forsøgte at stoppe flyet.

A late passenger has been pinned to the ground by @DublinAirport police after running out of the terminal towards the plane pleading and shouting at the pilot to wait. 1/...@BBCNewsNI pic.twitter.com/TJL22qfNCt — Declan Harvey (@NewsDeclan) 27. september 2018

