Drejede forkert: Familie på ferie i Canada endte 14 dage i amerikansk detention

En britisk familie på syv blev anholdt for at krydse grænsen mellem Canada og USA uden visum. Ifølge familien var det en fejl

Hvis man holder ferie nær en international grænse, så skal man være opmærksom på, hvor man befinder sig. For hvis man bevæger sig ind over grænsen til et land, hvor man ikke har visum, kan det få store konsekvenser for ens ferie.

Det fandt en britisk familie på syv ud af i denne måned.

Familien, som består af to brødre, deres koner og tre små børn, her i blandt en tre måneder gammel baby, var på ferie i den canadiske stat British Columbia, der grænser op til den amerikanske stat Washington.

Ifølge familien krydsede de grænsen 3. oktober, da de tog 'en meget kort omvej på en umærket vej for at undgå et dyr på vejen'. Det var på den måde, at de landede i USA uden at vide det. Det skriver flere medier blandt andet CNN og Daily Mail.

Immigrationsmyndighederne fortalte dog en anden version af historien. U.S. Customs and Border Protection (CBP) udgav i tirsdags en pressemeddelelse, hvor de forklarer deres oplevelse af hændelsen.

- Et køretøj blev observeret via overvågningskamera, hvor det drejede mod vest af Avenue 0 i British Columbia omkring klokken 21. Herefter drejede køretøjet mod syd og kom ind i USA illegalt ved langsomt og med vilje at køre gennem en grøft hen til Boundary Road i Blaine, Washington. Køretøjet kørte mod vest ad Boundary Road og fortsatte længere ind på USA's side. De blev stoppet af en grænsebetjent kort tid efter. De syv passagerer, som var statsborgere i Storbritannien, blev anholdt omkring 21.13 i henhold til Loven om Indvandring og Nationalitet for ulovligt at krydse grænsen til USA, skriver CPB.

CPB har lagt overvågningsvideoen af bilen op på Twitter. CPB mener, at videoen viser, at familien kørte ind i USA med vilje.

.@CBP remote video surveillance observes UK citizens slowly and deliberately driving through a ditch to illegally enter the U.S. Details: https://t.co/5b9AeW1eTr pic.twitter.com/GxdpoEtXwV — CBP Northwest (@CBPNorthwest) 16. oktober 2019

En talsperson fra CPB udtalte til CNN, at de anholdte havde 16.000 dollars på sig. Endvidere fortalte talspersonen også, at de to mænd tidligere havde søgt om et visum til USA, men var blevet nægtet adgang til landet. Talspersonen kunne ikke fortælle hvorfor.

Familien blev tilbageholdt i to dage i Washington. Herefter blev de fløjet til staten Pennsylvania, en stat på den anden side af landet. Her blev de tilbageholdt på Berks Family Residential Center, en af tre immigrationscentre i USA, som kan huse familier.

Hjemme igen

Efter 14 dage i de amerikanske myndigheders varetægt blev familien sendt tilbage til Storbritannien. Ved ankomsten onsdag aften fortalte en af de uheldige turister til Daily Mail, 24-årige Eileen Connors, at de alle havde fået forbud mod at rejse ind i USA de næste fem år. Selv børnene.

- Vi er blevet behandlet forfærdeligt af myndighederne i Amerika. Jeg troede, at amerikanere var venlige mod briterne, men jeg så ikke noget bevis på det. Detentionscentret var koldt, og maden var ulækker. Jeg kunne kun spise tun. Min baby fik en forkølelse der. Jeg fik ikke engang lov til at give ham tandpudder, fordi poserne blev konfiskeret, siger Eileen Connors til Daily Mail.

Familien har indgivet en klage over den behandling, som de har fået i USA. Angiveligt fik de ikke oplyst deres rettigheder ved anholdelsen. Samtidig klager de over forholdene på detentionscentret.

- Vi vil være traumatiserede resten af vores liv på grund af, hvad myndighederne i USA har gjort imod os, siger Eileen Connors til Daily Mail.

USA's immigrationsmynidgheder siger i en pressemeddelelse, at de tilbyder 'et trygt og humant miljø for familier, mens de går igennem migrationsprocessen'. De afviser dermed alle anklager fra familien.