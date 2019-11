Drev til havs i 37 timer: Levede af bolsjer

En kort tur til den græske ø Folegandros blev til en kamp på liv og død for en kvinde fra New Zealand.

Kvinden, som hedder Kushila Stein, sejlede rundt i det Ægæiske Hav i en yacht sammen med en ven, da hun besluttede sig for at tage en afstikker til øen med en lille gummibåd.

Efter at have vandret rundt på øen sejlede 47-årige Kushila Stein tilbage til yachten, hvor hendes ven ventede. Men på vej tilbage mistede hun den ene åre, og vinden fik hende ud af kurs. Samtidig var hendes mobiltelefon løbet tør for strøm. Det betød, at hun drev til havs. Det skriver det New Zealandske medie NZHerald.

Sådan bekæmper du havets dræber

Da hun ikke var vendt tilbage næste morgen klokken 5, satte hendes ven en eftersøgning i gang.

Overlevede på smeltede sodavandsis

På det tidspunkt havde Kushila Stein været væk i over 12 timer. Hun drev omkring i gummibåden uden vand eller mad. Men da hun er en erfaren sejler, havde hun nogle tricks til overlevelse med sig i bagagen.

Først og fremmest skulle hun sørge for at holde sig varm. Ved at hænge sine sokker op på rælingen, kunne de tørre i solen og være varme til om natten, når temperaturerne faldt. Hun fandt også tre plastikposer i sin taske, som hun bandt om hænderne om natten for at holde varmen.

Hun bandt en rød plastikpose fast om hovedet, så andre lettere ville få øje på hende. Samtidig hægtede hun en plastikpose fast på den tilbageblevne åre, så hun kunne vifte med den som et flag.

I sin taske fandt hun nogle bolsjer, som hun rationerede gennem de 37 timer, hvor hun drev rundt på havet.

Fundet ud for Kretas kyst

De græske myndigheder satte en stor eftersøgning i gang. Seks skibe, en helikopter og et fly ledte efter kvinden.

Det lykkedes dem at finde hende i live 55 sømil ud for den nordlige side af Kretas kyst. Herefter blev hun bragt til hospitalet, men blev hurtigt udskrevet, da hun intet fejlede.

Det første kvinde fortalte, da hun ringede hjem til sin familie, var, at hun stadig havde et bolsje tilbage, så hun, i tilfælde af ikke at blive fundet, kunne overleve en tredje nat i gummibåden.