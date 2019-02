Drinks inden afgang koster brite 100.000 kr.

Mange flypassagerer napper en øl eller måske to inden afgang.

For britiske David Stephen Young blev det til seks alkoholiske drikke, inden flyet lettede fra canadiske Calgary med kurs mod London - og det skulle vise sig at blive en uhyre dyr affære.

Den 44-årige mand ville nemlig benytte toilettet, mens flyet var på vej i luften, hvor 'fasten seatbelt'-skiltet ellers var tændt.

Da flyets besætning forsøgte at få ham til at sætte sig ned, blev han verbalt aggressiv. Både passagerer og besætning var 'rystede og følte sig truet af [den 44-åriges] opførsel,' lyder det ifølge The Washington Post i retsdokumenterne.

Da besætningen forsøgte at lave en civil anholdelse, modsatte han sig.

Lavprisselskaber i priskrig: Sådan sparer du på flybilletten

10.000 kg. brændstof

Derfor valgte flyets kaptajn at vende flyet 180 grader og flyve tilbage til Calgary. Inden han kunne lande, blev han dog nødt til at smide 10.000 kg brændstof til en værdi af lige over 100.000 kroner.

Dem har en dommer nu beordret David Stephen Young til at betale.

Han erklærer sig skyldig i at modsætte sig anholdelse og i ikke at overholde sikkerhedsinstruktionerne fra besætningen.

David Stephen Young har tidligere haft problemer med alkohol og har været tilknyttet Anonyme Alkoholikere.

Han så ikke frem til at skulle hjem til Storbritannien efter et julebesøg hos sin 71-årige mor i Canada, og ifølge sin forsvarer satte han sig i en bar i lufthavnen. En enkelt drink blev til seks i alt.

- Han lod sine følelser løbe af med sig, siger forsvarer Michelle Parhar til The Washington Post.

Hun tilføjer, at han fortryder sine handlinger.

Se også: Ildelugtende familie smidt af fly: - De gjorde os til grin

Kostede omkring en million

Flyselskabet WestJet har ifølge avisen haft omkostninger på lige knap en million kroner i forbindelse med episoden på grund af blandt andet godtgørelse til de andre passagerer for forsinkelse.

Flyselskabet har mulighed for at gå efter at få dækket omkostningerne via et civilt søgsmål mod David Stephen Young, men selskabets ledelse har endnu ikke meldt ud, om det er planen.

Ifølge forsvarer Michelle Parhar får hendes klient mere end svært ved at få visum til Canada næste gang, han skal besøge sin mor.